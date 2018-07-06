(Görüntülü) Başbakanlık'tan "son başbakan" klibi 

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKANLIK Basın Müşavirliği\'nce, \"son başbakan\" Binali Yıldırım\'ın hayat hikayesinin anlatıldığı 7 dakikalık video hazırlanarak sosyal medyada da yayınlandı.



Yıldırım\'ın, Başbakanlık personeliyle vedalaşma programı kapsamında hazırlanan video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Hazırlanan klipte, Erzincan\'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 20 Aralık 1955\'te doğan Binali Yıldırım\'ın, Çankaya Köşkü\'ne uzanan hayat hikayesi yer aldı. Yıldırım\'ın çalışmaya küçük yaşlarda başladığına yer verilen videoda, Başbakanlık yıllarında çocukluk hayallerini birer birer hayata geçirdiği belirtildi.



Memleketi Kayı köyündeki Dumanlı Yaylası\'nda doğa yürüyüşü yaptığı görüntülerin kullanıldığı klipte, Yıldırım\'ın \"tam bir Kayı Bey\'i\" olduğu da vurgulandı. Binali Yıldırım\'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı çeşitli programların görüntü ve fotoğraflarının kullanıldığı klipte, ülkede bölünmüş yollar, tüneller, yüksek hızlı trenler ve mega projelerin hızla hayata geçirildiği dönemde, \"karanlık bir elin, hain bir planı devreye soktuğu\" aktarıldı.



Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016\'daki hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Yıldırım\'ın, ilk andan itibaren darbe girişimine karşı demokrasi ve millet iradesinin hakim kılınması için mücadele ettiğine vurgu yapılarak, Yıldırım\'ın, \"cumhurun başkanıyla ölümüne sözleştiğine\" işaret edildi.



Yıldırım\'ın, \"alçakları vurun\" talimatını tereddütsüz verdiği belirtilen videoda yaptığı hizmetlere yer verildi.