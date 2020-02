(Görüntülü) Başbakan Yıldırım: Yapmak için değil, yıkmak için destek istiyorlar

Eraydın AYTEKİN-Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım muhalefet adaylarının \'Yıkacağız, kapatacağız, durduracağız, satacağız\' vaatlerinde bulunduklarını hatırlatarak, \"Allah akıl fikir versin. Bunların kafaları teknolojiye, çağdaşlaşmaya, gelişmeye kapalı. Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ni yıkacaklarmış. Siz yıkım ekibi misiniz? Bunların ayarı bozulmuş ayarı. Belli ki yapmak için değil yıkmak için destek istiyorlar\" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimleri kapsamında AK Parti Teşkilatınca düzenlenen mitinge katılmak üzere Tokat\'a geldi. Erzincan\'dan uçakla Tokat Havaalanı\'na gelen Başbakan Binali Yıldırım, partililer tarafından karşılandı. Parti otobüsüne binen Başbakan Yıldırım, mitingin düzenlendiği Gaziosmanpaşa Stadyumu önündeki alana geldi. Başbakan Yıldırım\'a Tokat mitinginde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Tokat milletvekilleri eşlik etti. Yıldırım, burada düzenlenen mitingde partililere hitap etti.



Başbakan Yıldırım, konuşmasına Tokatlıları selamlayarak başladı. Yıldırım, \"Bu topraklar yiğit yatağıdır. Bu topraklardaki kardeşlerimiz oyuna gelmez. Sizler Türkiye\'yi daha büyük hedeflere götürme davamıza Tokat olarak hep destek verdiniz. Recep Tayyip Erdoğan\'a her zaman yol arkadaşı oldunuz. Size selamını getirdim. Bayramınızı tebrik ediyor. Tokat her zamanki gibi işi sağlama almış. Tokat 24 Haziran\'da yıkım ekibine bir Osmanlı tokadı vuracak mısınız\" dedi.



İNCE\'YE, \'CIBILIN KABADAYISI\' BENZETMESİ



Yıldırım, iki bayramı bir arada kutladıklarını belirterek, \"Birincisini şu anda idrak ediyoruz. Ramazan bayramı. İkinci bayram da önümüzde pazar zafer bayramı, seçim zaferi bayramı. Her iki bayramınız da mübarek olsun. İkinci bayrama Tokat hazır mı. Türkiye\'nin önüne sonunu kadar açacak mısınız\" diye sordu. Millete 16 yıldır canla başla hizmet ettiklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, \"Yapılamaz denilenleri yaptık, aşılamaz sorunları tek tek aştık. Ferhat olduk dağları deldik. Vesayetçilere, darbecilere pabuç bırakmadık. Canımız pahasına, milletin emanetine sahip çıktık. Erdoğan\'ın liderliğinde büyük işler yaptık, bu başarının altında AK Parti\'yi iktidar yapan siz varsınız\" dedi.



Mitinge katılanların açtığı, \'Apolet sökmek, traktöre binmeye benzemez\' yazılı dövizi okuyan Yıldırım, \"Bu tip, atıp tutanlara bizim memlekette, Cıbılın kabadayısı derler\" diyerek sözlerine devam etti. AK Parti\'nin Türkiye\'nin partisi olduğunu ifade eden Yıldırım, \"Devletle, milleti buluşturduk. Ankara\'nın kapılarını millete açtık. Her vatandaşımız eşittir dedik, ikinci sınıf yoktur dedik. Ayrımız, gayrımız, ötekimiz yok dedik. 81 milyonu kardeş gördük, bir olduk beraber olduk, herkesi kucakladık. Biz birlikte Türkiyeliyiz\" ifadelerini kullandı.



\'15 YILDA TÜRKİYE\'Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK\'



Bir siyasetçinin ahlaklı, bilgili ve cesur olmak gibi 3 değere sahip olması gerektiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, bu doğrultuda 16 yıldır durmadan ve yorulmadan millete hizmet ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:



\"Güneşi balçıkla sıvamaya çalışan, evlere şenlik adaylar var. Onlara sorarsanız Ak Parti 15 yıldır hiç bir şey yapmamış. Ne diyelim. Bunlara Tokatlıların bir lafıyla cevap verelim. \'Cahile laf yetmez, çalıda gül bitmez\'. Bunlar memleketin işleriyle o kadar alakasız, ilgisiz ki, Türkiye\'nin 2002\'den nerelere geldiğinin farkında bile değiller. Ama Tokat farkında. Millet her şeyin farkında. Kimin laf ürettiğini, kimin iş ürettiğini çok iyi biliyor. Bunların ki yalan dolan. Şimdi de tutturmuşlar \'ekonomi kötüye gidiyor\'. Boşa sevinmeyin. Türkiye\'nin ekonomisi sağlam da sizin akıl hocalarınız sakat. Madem durum kötü, o halde 2018\'in ilk 4 ayının büyümesi neden 7.4 oldu. Dünyada yine 1 numara olduk. Türkiye 1 numara, buna ne diyeceksiniz. Türkiye, AK Parti döneminde son 15 yılda üst üste 5.7 büyüme gerçekleştirdi. Onun için 15 yılda Türkiye\'yi 3 kat büyüttük. Geçmiş dönemlerde böyle bir büyüme var mı? Yok tabi. Bu başarı Türkiye\'yi milletimizle el ele vererek, büyük hedeflere taşıyan AK Parti kadrolarının başarısıdır. Bunu görmeyenler, görmek istemezler. Türkiye helikopteri hangi dönemde yaptı. CHP döneminde mi yaptı? Atak helikopteri üreterek şu anda ihracatını bile yapıyoruz. Büyümeye beton ekonomisi diyorlar. Soruyorum. İnsansız hava aracı(İHA) beton mu. Türkiye\'nin İHA\'sı, ne zaman yapıldı. Bunu sayın Kılıçdaroğlu ve İnce\'ye sorun bakalım ne diyorlar. Türkiye bugün kendi uydusunu kendisi üretiyor. Uydu teknolojisi, yüksek teknoloji değil mi? Türkiye, bugün hidroelektrik santrali türbinlerini üretmeye başladı. Bunların haberi var mı ? Savunma sanayisinde yerli üretim yüzde 24\'ten 65\'e çıktı. Bunların bunla alakası var mı. Enerjide yüzde 65 olan dışa bağımlılığı yüzde 50\'nin altına indirdik. Bunların bu işten haberi var mı ? 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yaptığımız ürün sayısı sadece 8\'di. Bu sayı kaça çıktı biliyor musunuz? Tam 33\'e çıktı bu sayı.\"



\'YIKMAK İÇİN DESTEK İSTİYORLAR\'



En büyük yatırımı insana yaptıklarını, Türkiye\'nin bütçesinin en büyüğünü eğitime ve sağlığa ayırdıklarını ifade eden Yıldırım, muhalefet adaylarını eleştirerek şöyle devam etti:



\"Sağlık da, eğitim de insan için en önemli hizmetlerin başında geliyor. Ekonomi büyüdü, insanımız büyüdü. Bugün işadamlarımız dünyanın her yerinde çalışıyor, iş yapabiliyor. Millet, yaptıklarımızı biliyor ve takdir ediyor. Bu sebeple 16 yıldır emaneti eveleyip, geveleyip, boş lafla memleketi meşgul eden CHP\'ye değil, AK Parti\'ye oy veriyor. Oyun bozana, iş bilmeze bu ülkeyi emanet etmiyorsunuz. Çocukların, gençlerin, kadınların geleceğini emanet etmiyorsunuz. Şimdi de tutturmuşlar, \'yıkacağız, kapatacağız, durduracağız, satacağız\'. Ne diyorlar. \'Kanal İstanbul\'u yaptırmayacağız. Hızlı trene ne lüzum var\'. Göçe sebep oluyormuş. Akla bak. Allah akıl fikir versin. Bunların kafaları teknolojiye, çağdaşlaşmaya, gelişmeye kapalı. O zaman yola da tünele de lüzum yok. Yürüyerek gidelim. Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ni yıkacaklarmış. Siz yıkım ekibi misiniz? Bunların ayarı bozulmuş ayarı. Belli ki yapmak için değil yıkmak için destek istiyorlar. Bu meydan diyor ki, \'Ey yıkım ekibi, Tokat\'tan size ekmek çıkmaz.\"



\'YIKIM EKİBİNE KARŞI, YAPIM EKİBİ İŞ BAŞINDA\'



24 Haziran\'ın gelip çattığını anlatan Başbakan Yıldırım, AK Parti, MHP ittifakı ile seçime girdiklerini hatırlatarak şunları dile getirdi:



\"Seçime Cumhur ittifakıyla giriyoruz. Cumhur ittifakı terörün bu ülke topraklarından kökünü kazımak demektir. O adamların hiç terörden, hiç FETÖ\'yle mücadele, PKK için tedbir sözleri duydunuz mu? Cumhur ittifakı, istiklalin, istikbalin teminatıdır. Bu yola 15 Temmuz sonrası beraber çıktık. Devlet beyle Anayasa değişikliğini birlikte yaptık. Halk oylamasına gittik. Şimdi de Cumhur ittifakı olarak ortak adayımız Recep Tayyip Erdoğan\'ı birlikte seçeceğiz. Seçime AK Parti, MHP kendi adaylarıyla ortak giriyor. Yakım ekibine karşı yapım ekibi iş başındadır.\"



\'ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞACAK\'



Özelleştirilen Türhal Şeker fabrikası konusunda muhalefetin \'Kapatılacak\' iddialarına da değinen Yıldırım şöyle konuştu:



\"Turhal Şeker Fabrikası devredildi. Siyaseten kullanacak bir şey olmadığı için dillerine \'Şeker fabrikası satıldı, orası kapatılacak\' diyorlar. Tokat Turhal Şeker fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla kotasını artıracak. Buradan söz veriyorum. Kapatılacak fabrika için rekor teklif verilir mi ? Bunlar külliyen yalan. Çalışanlar, isteyen orada devem edecek, isteyen başka devlet dairesinde devam edecekler. Yalana, dolana, kafa karışıklığına asla itibar etmeyelim.\"



Konuşmasında AK Parti iktidarı döneminde Tokat\'a yapılan hizmetler hakkında da bilgiler veren Yıldırım, 15 yılda 15 katrilyonluk yatırım yapıldığını hatırlattı. Mevcut Tokat Havaalanı\'nın yetersiz olduğunu belirten Yıldırım, yeni havaalanının ihalesinin yapıldığını, Tokat\'a 2 milyon yolcunun taşınacağını sözlerine ekledi.



Partisinin Tokat milletvekili adayları ile mitinge katılanları selamlayan Başbakan Yıldırım, daha sonra Tokat Belediyesi\'ni ziyaret etti.