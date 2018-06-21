(Görüntülü) Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, orayı da başlarına yıkacağız (3)

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'de Balkan derneklerinin temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu toplantıdan sonra Başbakan Yıldırım, ilk kez oy kullanacak olan gençlerle körfez turuna çıktı. Tur öncesinde gemiden kendisini karşılayanlara el sallayan Yıldırım, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. İnciraltı\'ndan Pasaport İskelesi\'ne kadar gençlerle yolculuk yapan Binali Yıldırım, Kordon\'da da kendisini bekleyen gençlerle buluştu. Kordon\'daki çim alanda \'Çay-çiğdem bizden, sohbet sizden\' konulu genç buluşmasına katılan Başbakan Yıldırım; bir yandan çay içip çiğdem yedi, bir yandan da gençlerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, gençlerden gelen hayvanlara yönelik şiddette gelecek cezalarla ilgili soruya, \"Hayvan da insan da can taşıyor. Bizim dinimiz nefes alan veren bütün yaratıkları kutsal görür. Onların en ufak zarar görmesine engel olur. Karıncaların, kuşların ihyası için vakıf kurmuş bir medeniyetin evlatlarız. Hal böyleyken Sakarya\'da yaşanan, insanlıkla izah edilecek bir şey değil. Cinayetin ötesinde tam bir vahşet. Bu olaydan sonra hayvanlarla ilgili kanunları tekrar gözden geçirdik. İki gün önce kararname imzaladım. Seçimlerden sonra en önce çıkacak kanun bu hayvanların korunmasına yönelik kanun olacak. Hayvanlara herhangi bir şekilde şiddet uygulayanlara, onları öldürenlere çok ağır cezalar getiriyoruz\" diye konuştu. \'BU SORUYU BANA DEĞİL, MAHKEMELERE SORACAKSIN\' Başbakan Yıldırım, bir gencin HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın kesinleşmiş cezası olmamasına karşın neden cezaevinde olduğuna ilişkin sorusuna, \"Onu bana sormayacaksın. Mahkemelere soracaksın. Ben mahkeme değilim. O kararı mahkemeler veriyor\" yanıtını verdi. \'GENÇ İŞSİZLİĞİ ÖNLEMENİN YOLU BUGÜNDEN YARINA HALLOLACAK BİR İŞ DEĞİL\' Gençlerin işsizlik sorunuyla ilgili de konuşan Başbakan Yıldırım, \"Türkiye\'de yaş ortalaması oldukça düşük. Genç nüfus bir fırsat ama iyi değerlenmezse bir tehdide de dönüşebilir. Nitekim Doğu ve Güneydoğu\'da gençlerimizin duygularını bölücü terör örgütü sömürüyor. Onları, eli kalem tutması gerekirken dağa gitmesine sebep oluyor. Genç işsizliği önlemenin yolu bugünden yarına hallolacak bir iş değil. Üniversite kapısına gelmeden önce gençlerimizi ilgi alanlarına göre yönlendirmemiz lazım. Uzmanlık alanlarını çeşitlendirerek Türkiye\'nin gelecek ihtiyaçlarını görerek planlama yapmamız lazım. Orta ve uzun vadede meslek alanlarını çeşitlendirmek üzere genç işsizliğe çözüm üretebileceğiz. Terörü Türkiye gündeminden çıkardıktan sonra yatırımlar daha da artacak ve özellikle Doğu ve Güneydoğu\'dan batıya göç olmayacak\" diye konuştu. \"AK PARTİ İKTİDARINI SONLANDIRMA YÖNÜNDE BİR GAYRET VAR\" Gençlerden gelen ekonomi ile ilgili soruya da cevap veren Başbakan Yıldırım, \"Türkiye 2013\'e kadar kesintisiz büyüdü ama unutmayalım; 2017\'de de yüzde 7.4 büyüdü. Sadece 2016\'da darbe olduğu için büyüme 3.1\'de kaldı. 15 yılda ortalama yüzde 5.7 büyüdük. Bu sayede Türkiye ekonomisi 3 kat, ihracatta 4 kat büyüdü. Son yaşanan olayların bir kısmı küresel şartlardan, bir kısmı içerideki şartlardan kaynaklanıyor. Ekonomi üzerinden AK Parti iktidarını sonlandırma yönünde bir gayret var. Seçimlere son bir ay kala değerlendirme kuruluşları arka arkaya Türkiye ve bankaların notunu düşürdü. Verdikleri mesaj; \'Türkiye\'ye gitmeyin terör var, istikrarsızlık var, yatırım ortamı için iyi bir yer değil\' Bunun seçimlerden sonra tamamen biteceğini söyleyebilirim. İnşallah yine istikrar kazanacak, yine AK Parti kazanacak, Recep Tayyip Erdoğan kazanacak\" dedi. Başbakan Yıldırım, gençlerle olan buluşmasının ardından Buca ilçesindeki mitinge katılmak üzere Kordon\'dan ayrıldı. Forbest Caddesi girişinde miting yapan Yıldırım, \"Birlik, bolluk, bereket için durmak yok. Vakit Türkiye vakti? Yaparsa AK Parti yapar. Türkiye AK Parti\'yle 16 yıldır kutlu yürüyüşüne devam ediyor. Aşımızı, ekmeğimizi, işimizi büyüttük. Türkiye\'yi 3.5 kat büyüttük. Son rakamları gördünüz. Vatandaşlarımız, sizler iyi bilin ki Türkiye\'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine, onunda ötesine geçirmek için çalışıyoruz. Ülkemizi dünyanın 10 büyük ülkesi arasına mutlaka sokacağız. Son 10 yılda dünyada 10 tane büyük proje yapıldı. 10 büyük projenin altı tanesini Türkiye yaptı\" dedi. \"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR\" İzmir\'e yaptıkları yatırımları anlatan Başbakan Binali Yıldırım , \"Yapacak çok işimiz var. AK gençler, artık Türkiye\'nin şahlanma vakti geldi. Vakit Türkiye\'yi 2023 hedeflerine taşıma vaktidir. AK Parti Türkiye\'ye yapılan 20 bin kilometre bölünmüş yolun mimarıdır. 284 bin yeni dersliği AK Parti iktidarı yaptı. 585 bin öğretmeni AK Parti iş başı yaptırdı. 131 yeni üniversiteyi Türkiye\'ye AK Parti kazandırdı. Şehir hastanelerini yapan AK Partidir. Bin 245 hastaneye yapan AK Partidir. Hızlı treni hayalden gerçeğe dönüştüren parti, dünyanın en büyük havalimanını yapan parti AK Parti\'dir. Türkiye\'nin her iline doğalgaz getiren parti AK Parti\'dir. AK Parti\'nin yaptığı hizmetlere bunların hayalleri yetmez. Bu yatırımları İzmirli kardeşlerim çok iyi biliyor. Çiftçilerimize en büyük desteği 16 yıldır biz veriyoruz. İzmir\'in aldığı destek miktarı 45 milyon TL. Şimdi ne kadar? 395 milyon TL yıllık. 8 kat artış var. İşte AK Parti farkı bu. 3 Milyar 300 milyon lira destek sağladık. Stadyumları da yapıyoruz. Alsancak Göztepe stadyumları yapılıyor. Karşıyaka stadyumuna başladık. Onu da mahkeme kararıyla durdurdular. Onu da yapacağız\" diye konuştu. \"MİLLETİN YOLUNA TAŞ KOYUYORLAR\" Muhalefet adaylarını da eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, \"24 Haziran\'a 3 gün kaldı. Meydanlarda muhalefet adayları konuşuyor değil mi? Ne anlatıyorlar? Hikaye. Projeleri var mı? Ülke adına ümit vaat eden hayırlı bir söz çıkıyor mu ağızlarından? Bugüne kadar Türkiye\'ye hiçbir hizmetleri dokunmuş mu? Eserleri var mı? Ama yıkmaya gelince bunların üzerine yok. Ne diyorlar. \'Külliyeyi yıkacağız, yerli arabayı yapmayacağız, nükleer elektrik santralini yapmayacağız\' AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız. Durdurabilirler mi? Buca buna izin verir mi? Biz bu milletin yoluna baş koymuşuz baş\" dedi. Taylan YILDIRIM - Mehmet GÜNEY / İZMİR (DHA)