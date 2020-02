(Görüntülü) Başbakan Yıldırım: İttifakın gizli ortağı HDP'dir

Taylan YILDIRIM-Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Aydın\'da miting yaptı. Alanı dolduran kalabalığa seslenen Başbakan Yıldırım, HDP üzerinden muhalefet partilerini eleştirip, \"Ne zamandan beri bu ülkede terörü destekleyenlerin ayağına gidilir oldu. Atatürk yaşasa size hayat hakkı tanımazdı. Yoksa aranızda gizli ittifakınız mı var. Biz bunların dört parti ittifak yaptığını biliyorduk, ama bunların gizli ortakları da var. O da HDP\'dir. HDP\'de bu yıkım ittifakının gizli ortağıdır. Ülkeyi sevmek hizmetle olur\" dedi.



Gün boyunca seçim çalışmalarını İzmir\'de sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, miting yapmak için Aydın\'a geldi. Başbakan Yıldırım, kürsüye çıkmadan önce alanda bulunan milletvekilleri, milletvekili adayları, parti yöneticileri tek tek anons edildi. Bu sırada MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan\'ın da anons edilmesi dikkat çekti.



Ardından Aydın Atatürk Kent Meydanı\'nı dolduran vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına \"Selam sana efeler diyarı selam sana Aydın\" sözleriyle başladı. Konuşmasının başında Adnan Menderes\'i ve arkadaşlarını anan Başbakan Yıldırım, \"Aydın pazar günü için Türkiye\'ye güçlü bir mesaj veriyor\" dedi. \"Sizlere milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamını getirdim\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Aydın\'ın insanı merttir, sözünün eridir. Düşman İzmir\'den Anadolu\'ya doğru yürürken, karşısına Aydın\'ın efeleri dağ gibi dizildi. Türkiye\'ye karşı bir olan, birleşen şer odaklarına karşı 24 Haziran Pazar günü dağ dikilmeye var mısınız? 15 Temmuz\'da destan yazdınız, o gece her biriniz bir kahraman oldunuz, o gece FETÖ\'cü alçaklara dünyayı dar ettiniz. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi, darbecilere hak ettiği cezayı verdiniz. 15 Temmuz destanını yazan Aydın, 24 Haziran\'da yeni bir destan yazacak mı\" dedi. Bu sırada alandaki vatandaşların \"Ya Allah Bismillah\' diye bağırmaları üzerine Başbakan Binali Yıldırım, \"Gençler cenge gitmiyoruz. Zafere gidiyoruz, seçim zaferine gidiyoruz\" diye konuştu.



\'BAŞARILAMAZ DENİLENLERİ BAŞARDIK\'



\"Düne kadar siyasetçilerin başarılamaz dedikleri her şeyi başardık\" diyen Başbakan Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:



\"Bir Bolu Tüneli\'ni 30 yılda bitiremeyen eski Türkiye\'den 260 kilometre tünel yapan bir Türkiye\'ye geldik. Sadece 3 bin kilometre bölünmüş yol yapan hükümetlere karşı biz yolları böldük, gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik. Hayatları birleştirdik. Aydın demokrasinin merkezi Aydın. Yolları böleriz de Türkiye\'yi böldürtmeyiz. Doğu demeden, batı demeden, kuzey, güney demeden, ayrı gayrı yapmadan herkese hizmet ettik. Ülkemizin her iline hizmet sunduk. 131 yeni üniversite açtık. 81 ilimizde bin 245 hastane yaptık, 284 yeni derslik yaptık. 585 bin yeni öğretmeni göreve başlattık. IMF\'ye borcumuzu bitirdik. Bir milyon taşeron işçiyi kadroya aldık. Esnafımızı, çiftçimizi her zaman destekledik. Sanayicimizin hep yanında olduk. İşçimizin, memurumuzun hakkını yedirmedik. 29 yeni havaalanı yaptık. Aydın Çıldır Havaalanı\'nı da faaliyete geçireceğiz, hayırlı uğurlu olsun. Dünyanın en büyük havalimanı Türkiye\'de yapılıyor. Dün cumhurbaşkanımız buraya iniş yaptı. Bir zamanlar Sabiha Gökçen Havalimanı için de muhalefet \'Bu havalimanını niye yapıyorsunuz\' diyordu. Şimdi pistler yetişmiyor, yeni terminal yaptık.\"



MUHARREM İNCE\'YE 27 MAYIS ELEŞTİRİSİ



CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, \"Muharrem İnce buraya geldi konuştu, değil mi? Adnan Menderes\'in köyünü de ziyaret etti değil mi? Ama 27 Mayıs\'tan hiç bahsetti mi? Edemez. Çünkü Adnan Menderes\'i ipe götüren onun zihniyetidir. CHP zihniyetidir\" dedi. Terör operasyonlarına da değinen Başbakan Yıldırım, \"Milletimize duyduğumuz sevdayı Aydın iyi bilir. Milletimize kast edenler bizim öfkemizi de iyi bilirsiniz. Birileri ülkemizin sınırlarında kirli oyunlar peşinde, biz buna müsaade eder miyiz? DEAŞ, YPG, PKK\'nın başını ezdik mi? İnlerine girdik mi? El Bab\'ta, Cerablus\'ta bizim ciddiyetimizi anladılar mı? Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarıyla tarihe yeni zaferler yazdık mı? Türkiye\'ye bundan sonra yan gözle bakana hak ettiği cezayı veririz. AK Parti bu ülkede kardeşliğin teminatıdır. O halde kardeşlerim 24 Haziran\'da kardeşlik için, birlik beraberlik için evet diyor muyuz? Cumhur İttifakı\'nı en güçlü şekilde destekliyor muyuz? Birlik için, kalkınma için, büyük, güçlü Türkiye için evet\" diye konuştu.



\'MUHALEFET FİKİR ÜRETİR\'



\"Gelişmiş demokrasilerde muhalefet iktidardan daha fazla fikir, proje üretmeye gayret eder\" diyen Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:



\"Hiçbir vatandaş, vizyonu olmayanlara ülkeyi emanet etmez. Bizim muhalefet evlere şenlik, bunlarını yaptığı hayal tüccarlığı. Cumhurbaşkanı adayları meydanlarda boy gösteriyor. Hangisinin bu güzel memlekete kazandırdığı eser var, varsa söyleyin. 81 milyonun yüzünü güldürecek projesi var mı? Hangisi FETÖ\'ye, PKK\'ya gönül rahatlığıyla karşı çıkıyor? Kardeşim niye çekiniyorsunuz, terör örgütlerine açıkça karşı çıkmıyorsunuz? Elinizi kolunuzu bağlayan bir şey mi var? Ben size söyleyeyim mi? Muharrem İnce adaylığı açıkladıktan sonra koşa koşa Edirne\'ye gitti. Selimiye Camisi\'ne gideceğini zannettik. Ama bir de baktık ki cumhuriyetin partisi, CHP\'nin adayı, terörün arkasında duran Selahattin Demirtaş\'la kucaklaşmaya gitti. O Selahattin Demirtaş ki Kobani olaylarında halkı isyana çağıran ve 53 masum vatandaşın katiline sebep olan kişidir. Apo\'nun heykelini Türkiye\'de dikeceğim diyen adamdır.\"



\'ATATÜRK İSTİSMARCILIĞI YAPILIYOR\'



Atatürk posterli seçim afişlerini de eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, \"Seçime beş kala Atatürk\'ün portesinin her yere asıldığını görüyorsunuz değil mi? Atatürk istismarcılığıyla bu ülkeyle bir şey kazandıramazsınız. Ne zamandan beri bu ülkede terörü destekleyenlerin ayağına gidilir oldu? Atatürk yaşasa size hayat hakkı tanımazdı. Yoksa aranızda gizli ittifakınız mı var? Biz bunlarını dört parti ittifak yaptığını biliyorduk ama bunların gizli ortakları da var. O da HDP\'dir. HDP\'de bu yıkım ittifakının gizli ortağıdır. Ülkeyi sevmek hizmetle olur\" dedi.



AYDIN\'A YAPILAN HİZMETLERİ ANLATTI



Aydın\'a yaptıkları hizmetlere değinen Başbakan Binali Yıldırım, \"Biraz da Aydın\'ı konuşalım mı? Aydın\'a hizmetlerden bahsedelim mi? Aydın\'a 16 yılda 23 katrilyon hizmet getirdik. 3 bin yeni derslik yaptık. Adnan Menderes Üniversitesi\'ni daha da büyüttük. 2003\'te Adnan Menderes Üniversitesi\'nde 7 bin öğrenci vardı, şimdi 56 bin öğrenci var. Üniversite hastanesine 300 yataklı yeni bir bina yapımı devam ediyor. Aydın\'da üniversite yurt kapasitesini 5 kat arttırdık. 16 yılda ilçelerine tam 21 tane hastane yaptık. 800 yataklı şehir hastanesini sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. İhale sürece devam ediyor. Bu sene içerisinde inşaatına başlayacağız. Yapacağımız çok iş, hizmet var. Didim\'e büyük bir yat limanı yaptık mı? 2002 yılında Aydın\'da sadece İzmir-Aydın Otoyolu vardı. Bunun üzerine hükümetimiz döneminde 15 yılda 267 kilometre bölünmüş yol yaptık. Bir müjde veriyorum; Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu\'na başlıyoruz. İhale ilanına çıktık. 24 Temmuz\'da ihalesi gerçekleşecek. Bir de hızlı tren müjdem var. Selçuk-Ortaklar hızlı tren projesi başladı. Hazırlıklar sürüyor. Selçuk\'tan Ortaklara 24 kilometrelik mesafe 15 kilometreye düşecek. 35 dakikalık yol tam 7 dakikaya inecek. Burada 8 kilometre uzunluğunda tünel olacak\" dedi.