(Görüntülü) BAŞBAKAN YILDIRIM CEKMEKÖY'DE KONUŞTU 1

Başbakan Çekmeköy\'de konuştu

Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy\'de yaptığı konuşmada Çekmeköylülere bir müjde verdi. Ağustos ayında Üsküdar-Çekmeköy metrosunun açılacağını belirten Yıldırım, “Hayırlı uğurlu olsun. Aslında hazır da tabi Çekmeköy kısmını devreye almak için Ümraniye metrosunu üç gün durdurmak gerekiyor. Dedik ki biraz geç olsun güç olmasın. Ümraniyeliler de mağdur olmasın. Onun için Ağustos\'a kaldı. Ağustos\'ta buradan bineceksiniz; 27 dakikada Üsküdar\'a ineceksiniz\" dedi.





“ AK PARTİ YAPIYOR BUNLAR YIKIYOR\"



Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü; “Cumhurbaşkanı adayları var değil mi? Ne yapıyorlar bunlar? AK Parti yapıyor, bunlar yıkıyor. Ne diyorlar; \'yerli otomobil yaptırmayacağız. Kanalistanbul\'u yaptırmayacağız. Külliye\'yi yıkacağız. Siz yıkım ekibi misiniz? Yapmak varken yıkmak ne oluyor? Niye yapmıyorsunuz? Deyin ki; \'AK Parti\'nin yaptığının üzerine şunu da yapacağız\'. Belki millet de inanır. Konuştukları zaman mangalda kül bırakmıyorlar. Ama içi boş. Bişey yok.\"





“EL ALTINDAN TERÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR\"



Muhalefet adaylarının memlekete hizmet etme gibi bir dertlerinin olmadığını belirten Yıldırım; “Bunlar ne diyor? Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Ne tesadüf FETO da aynısını söylüyor. PKK\'da aynısını söylüyor. Bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynısı söylüyor. Biz buna karşı Recep Tayyip Erdoğan\'ı ilk turda cumhurbaşkanı yapacağız. Siz bu adayların FETO\'yla, PKK ile ilgili terörle ilgili bir şey söylediğini duydunuz mu? Hiç ağızlarından terörle mücadele hakkında bir şey çıktı mı? Çıkamaz. Çünkü el altından işbirliği yapıyorlar\" ifadelerini kullandı