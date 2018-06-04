(Görüntülü ) Başakşehir'de oruçlar 15 bin kişiyle aynı sofrada açıldı

İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR Belediyesi Ramazan ayında düzenlediği sokak iftarıyla 15 bin kişiyi aynı sofrada buluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın da katıldığı iftar programında Ramazan ayının coşkusu yaşandı. Başakşehir Belediyesi verdiği sokak iftarında binlerce vatandaşı Ramazan’ın bereketli sofralarında ağırladı. Kayaşehir Meydanı’nda düzenlenen ve 15 bin vatandaşın buluştuğu iftar programında okunan ezanla oruçlar açıldı. Hep birlikte açılan oruçların ardından dualar edildi. İftar programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. “HERKESLE BİRLİKTE İFTAR YAPMAYA GELDİK” İftara katılan Şehri Üstün, “Büyüklerimizden öğrendiğimiz gibi onların yaşadığı iftarların tadını hep birlikte kalabalık bir şekilde yaşamak için buraya geldik. Burada tanıdık, tanımadık tüm Kayaşehir halkıyla, herkesle birlikte iftar yapmaya geldik” derken Engin İnam ise, “Belediyemize bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederiz. Kayaşehir Halkı olarak çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. “BUGÜN ÇOK MUTLUYUZ, MUHTEŞEM BİR YOĞUNLUK YAŞANDI” İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu “Bugün çok mutluyuz, muhteşem bir yoğunluk yaşandı. Herkes burada ve ciddi bir katılım var. Allah Ramazan’ın bereketi ve bolluğunu olmayanlara da nasip etsin” şeklinde konuştu.