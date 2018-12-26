(Görüntülü) Başakşehir'de buzlanan yolda kaza

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER/İSTANBUL,(DHA) Başakşehir Olimpiyat Stadı Mevki İSKİ Yolu üzerinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre yolda hızla ilerleyen bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından takla atmaya attı. 30 yaşlarında olduğu öğrenilen Orhan Kelengi takla atan araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhan Kelengi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan bölgeye çok sayıda tuzlama ekibi sevk edildi. Polisin kaza ile ilgili incelemeleri devam ediyor.