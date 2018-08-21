T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Başakşehir'de boş arsa kaçak kesim yapanlarla doldu

Haber- Kamera - Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) İstanbul'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor

21 Ağustos 2018 13:03

Haber- Kamera - Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) İstanbul\'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor. Başakşehir\'de bazı vatandaşların iş yerleri önünde kesim yaptığı görülürken, boş bir alanda da hem satış hem de kesim yapıldı. Başakşehir Şahintepe\'de boş alana gelen çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen kurban kesimi yaptı. Kesim sırasında küçük yaşta çocuklarında seyretmesi dikkat çekti. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlarında iş yerleri önünde kesim yaptığı görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber KameraAlper KORKMAZBaşakşehirKesimTüm
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24