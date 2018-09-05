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(Görüntülü) Baş başa görünce sevgilisini yaraladı, yanındakini öldürdü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da Suriyeli genç, sevgilisi Şeyma M

05 Eylül 2018 19:46

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da Suriyeli genç, sevgilisi Şeyma M. ile evde baş başa gördüğü vatandaşı Fevzi Khader Alzayet\'i (26) bıçakladı. Alzayet, yaşamını yitirirken, Şeyma M. ise hastanede tedaviye alındı. Olay, dün gece saatlerinde, Devteşti Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen Suriye uyruklu genç, 3 arkadaşıyla birlikte sevgilisi Şeyma M.\'nin evine gitti. Şeyma M.\'yi vatandaşı Fevzi Khader Alzayet ile evde baş başa gören Suriyeli genç, öfkelenip, ikiliyi bıçakladı. Komşular, sağlık ekibine haber verirken, Suriyeli genç, olay yerinden kaçtı. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Alzayet\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şeyma M. ise ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Fevzi Kader Alzayet\'in cansız bedeni, götürüldüğü Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, kayıplara karışan Suriyeli gencin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatırken, olay sırasında yanında bulunan 2 arkadaşını gözaltına aldı.

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