(Görüntülü) Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçesi tanıtım filmi yayınlandı (2)
İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçelerinin tanıtım filmlerini yayınladı
17 Kasım 2018 00:55
İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçelerinin tanıtım filmlerini yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Kayaşehir\'de 5 ayrı millet bahçesinin toplu açılışını gerçekleştirecek.
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