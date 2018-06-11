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(Görüntülü) Bartın'da üzerine ağaç devrilen çocuk öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, Mikail Gençarslan (14) piknik alanında rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

11 Haziran 2018 23:37

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, Mikail Gençarslan (14) piknik alanında rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay saat 16.30 sıralarında, Çağlayan mesire alanında meydana geldi. Ortaokuldan mezun olan Mikail Gençarslan, tanıdıkları olan Muzaffer Kanbur\'a ait motosikleti alarak, piknik alanına geldi. Irmak kenarındaki yolda ilerleyen Mikail Gençarslan\'ın üzerine, rüzgarın etkisiyle söğüt ağacı devrildi. Çocuğun ağacın altında kaldığını görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekibi ağacı motorlu testere ile keserek çocuğun cenazesini ağacın altından çıkardı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mikail Gençarslan\'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Mikail Gençarslan çocuğun öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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