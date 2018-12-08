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(Görüntülü) Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)

VALİLİKTE TÖREN DÜZENLENDİ Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobili ile refüje çarpması sonucu yaşamını yitiren Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender'in cenazesi Bartın Devlet Hastanesi'nin morgundan alındı

08 Aralık 2018 13:12

VALİLİKTE TÖREN DÜZENLENDİ Bartın\'ın Amasra ilçesinde otomobili ile refüje çarpması sonucu yaşamını yitiren Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender\'in cenazesi Bartın Devlet Hastanesi\'nin morgundan alındı. Erkan Kalender\'in Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için Bartın Valiliği\'nin önüne getirildi. Polislerin omuzlarında cenaze taşınırken, saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Mahmut Gündüz tarafından dualar okunmasının ardından Erkan Kalender\'in cenazesi Ankara\'ya gönderildi. Törende, vali yardımcısının 1 hafta önce evlendiği eşi Enise Kalender ayakta durmakta zorlanırken, ağladı. 3 yıldır Bartın\'da görev yapan Aytekin Kalender\'in cenazesi bugün Ankara Kocaetepe Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı\'nda toprağa verilecek. Bartın Valisi Sinan Güner üzüntüsünü dile getirerek, \"Bartın Vali Yardımcımızı elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.\" dedi.

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