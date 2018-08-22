(Görüntülü) Bartholomeos'tan, Erdek Belediyesi'ne bayram ziyareti

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Erdek ilçesine gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, belediyeyi ziyaret etti, Başkan Hüseyin Sarı\'nın Kurban Bayramı\'nı kutladı.



Fener Rum Patriği Bartholomeos, yarın düzenleyecekleri ayin için Erdek\'e geldi. Bartholomeos, Yunanistan\'ın Nea Artaki (Yeni Erdek Bölgesi) Belediye Başkan Yardımcısı Nikolaos Georgalas ile birlikte Erdek Belediyesi\'ni ziyaret etti. Bartholomeos, Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ile görüştü, Kurban Bayramı\'nı kutladı. Yarın, ilçedeki Kirazlı Manastırı\'nda dördüncü ayinlerini düzenleyeceklerini belirten Bartholomeos, şunları söyledi:



\"Erdek\'te olmaktan çok mutluyum. Burası bizim evimiz gibi. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Belediye başkanlığı ve Erdek halkı bize kucağını açarak misafirperverlik gösteriyorlar. Bize izin verdikleri için İçişleri Bakanlığı\'na ve Balıkesir Valiliği\'ne de teşekkür ediyorum. Her yıl 23 Ağustos\'ta buraya seve seve geliyoruz. 23 Ağustos benim doğduğum köyün de yıllık bayramı. Ancak buna rağmen ben, Erdek\'e geliyorum. Kirazlı tarihi manastırının her geçen gün biraz daha yok olduğunu görmenin de üzüntüsünü yaşıyorum. Bu tarihi yapının restore edilerek kurtarılması için Kültür ve Turizm Bakanına bir mektup göndereceğim. Yine Erdek sınırları içindeki Ballıpınar Manastırı\'nın da çok kötü durumda olduğunu gazetelerde okudum. Bu durumu da bir mektupla Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na bildireceğim.\"



Bartholomeos, ayinin, uydudan yayın yapan bir Yunan televizyon kanalında yayınlanacağını bildirdi.