(Görüntülü) Barselona'da şampiyon olan Şırnaklı çocuklar Valiyi ziyaret etti

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- İSPANYA\'nın Barselona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası\'nda finalde Danimarka temsilcisi Dalum\'u yenerek şampiyon olan Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımı, Vali Mehmet Aktaş\'ı ziyaret etti. Barselona kentinde düzenlenen, 11 ülkeden 200 takımın katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası\'nda şampiyon olan Uluslarası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, UYAFA Diyarbakır Bölge Koordinatörü Ekrem Şimşek, Antrenör Ömer Koçer ve Abdullah İde ile birlikte Şırnak Valisi Mehmet Aktaş\'ı makamında ziyaret etti. Vali Aktaş, ziyarette sporcularla sohbet edip, kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Vali Mehmet Aktaş, şampiyonluk kupasının tüm Şırnaklıları mutlu ettiğini belirterek, \"Tekrardan ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Fırsat verildiğinde bizim bu gençlerimizin neleri başarabileceğinin çok güzel bir örneği oldu. Bizim de asıl görevimiz budur. Sizleri daha iyi bir geleceğe hazırlamak. İyi bir eğitim alıp, her yönü ile kendinizi geliştirebilmeniz için, yeteneklerini ortaya koyabilmeniz için sizlere fırsat oluşturmak, imkan sağlamak. Devlet ve millet olarak bu bizim görevimiz. Bunun çok güzel bir örneğini sizler bize yaşatmış oldunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Tabi eğitimimizi aksatmıyoruz. Ama, bu Allah vergisi yeteneğinizi de en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içerisinde olun. Futbol oynamaktan vazgeçmeyin. Her fırsatı değerlendirin, kendinizi geliştirin. Biz de size o konuda her türlü desteği vereceğiz. Gerek tesis noktasında, gerek altyapı noktasında, gerekse bu tür organizasyonlara katılmanız noktasında hem de daha büyük organizasyonlarla sizleri irtibatlandırma noktasında futbol federasyonumuz başta olmak üzere, profesyonel futbol kulüplerimiz ile de sizleri irtibatlandıracağız. Her konuda sizi destekleyeceğiz. İnşallah daha büyük daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız\" dedi. Ziyarette Vali Mehmet Aktaş\'a UYAFA takımının futbolcularının imzaladığı forma hediye edildi, hatıra fotoğrafı çekinildi.