(Görüntülü) Bariyerleri aştı; karşı yönden gelen otomobilin üzerine uçtu

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) MALTEPE\'DE viraja hızlı giren bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Havalanan otomobil karşı yönden gelen bir aracın üstüne düştü. Kazada 1 \'i ağır 3 kişi yaralandı. Üzerine araç düşen otomobilin tıp fakültesi öğrencisi sürücüsü ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza 11.30 sıralarında Fındıklı mahallesi Başıbüyük yolu caddesi üzerinde meydana geldi.İddialara göre viraja hızlı giren 34 JVL 91 plakalı aracın sürücüsü, otomobilinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobil karşı yönden gelen Cem Atabay’ın kullndığı 34 GM 1419 plakalı aracın üzerine düştü. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ARAÇTA SIKIŞTI Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi .Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada üzerine araç düşen tıp fakültesi 2. Sısınıf öğrencisi Cem Atabay araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan üniversi öğrencisini kurtarmak için uzun süre uğraştı. İtfiayenin yarım saat süren çalışmasının ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralanan Atabay, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesiinn olmadığı öğrenildi. Karşı yöne geçen araçta bulunan 2 yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları aracın hızlı olduğunu belirterek “bariyerlere çarptıktan sonra havalanarak karşı yönden gelen aracın üzerine düştü. İtfaiye ve sağlık kekipleşrne haber verdik” diye konuştu YOL TRAFİĞE KAPANDI 1’i ağır 3 kişlinin yaralandığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.Kaza yapan araçların kaldrılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.Polisn kaza ile ilgli soruşturması devam ediyor.