(Görüntülü) Bariyerleri aştı; karşı yönden gelen otomobil üzerine uçtu (1)

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) MALTEPE\'DE viraja hızlı giren bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Havalanan otomobil karşı yönden gelen bir aracın üstüne düştü. Kazada 1\'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza 11.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre viraja hızlı giren 34 JVL 91 plakalı aracın sürcüsü kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Havalan otomobil karşı yönden gelen 34 GM 1419 plakalı aracın üzerine düştü. Kazada üzerine araç düşen sürücüsıkıştı.İtfiaye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.