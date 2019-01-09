(Görüntülü) Baraj kenarında mahsur kalan keçiler botla kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ\'ta Sır Barajı kenarındaki kayalıklar mahsur kalan hamile 5 keçi, AFAD, KADAK ve itfaiye tarafından yapılan çalışmalar sonunda zodyak botlarla kurtarıldı.

Sır Barajı kenarında hayvanlarını otlatan Fahri Kayabaşı, yağışlarla birlikte baraj suyunun yükselmesi sonucu dönmek istedi ancak keçilerden 5\'i kayalıklarda mahsur kaldı. Kayabaşı, 10 gün boyunca kendi imkanlarıyla hayvanlarını kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine AFAD, KADAK ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgenin sarp ve dağlık olması nedeniyle iş makinesinin de kullandığı kurtarma çalışmalarında ekipler, baraja indirdikleri zodyak botla keçilere ulaştı. Tek tek bota alınan keçiler, karaya çıkarıldı.

KADAK başkanı Sait Kılıçsallayan, 5 saatlik bir çalışma sonunda keçileri kurtararak sahibine teslim ettiklerini belirterek, \"Keçilerin doğuracak olduğunu iki canlı olduğunu öğrendik. 5 değil 10 can kurtardık. Zor bir görevdi ancak ekip arkadaşlarımız itfaiyeden Adnan ağabey, AFAD\'dan Nuri ve İbrahim kardeşim ile KADAK\'tan Ökkeş ağabeyimle zoru başardık\" dedi.

Fahri Kayabaşı ise keçilerine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek kurtarma ekibine teşekkür etti.