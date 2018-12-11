(Görüntülü) Banyoda 'cep telefonu' sonu oldu

Rusya (DHA) – Rusya’da 15 yaşındaki dövüş şampiyonu Irina Rybnikova banyoda telefonunu şarj etmek isterken, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Cesedi ailesi tarafından bulunan genç dövüşçü iki ay önce, Antik Yunan’da ortaya çıkmış olan ve hiçbir kuralın bulunmadığı bir dövüş sporu olan ‘pankration’ şampiyonluğunu kazanmasıyla Rusya milli takımına dâhil olmuştu. Dünya şampiyonu olma hayalleri kuran talihsiz kızın ailesi, Irina’nın duş alırken telefonunu şarj etmek istemesi üzerine telefonun suya düşerek, genç kızın ölümüne neden olduğunu belirtti.