(Görüntülü) Bankaya, soygun için girmiş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da şapka ve kaşkolla kendisini gizleyip, elinde kurusıkı tabancayla bankaya girerek, \'Sen benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın?\' diyerek güvenlik görevlisinin üzerine yürüyen Murat Yıldırım\'ın (40), amacının soygun olduğu ortaya çıktı. Piyasa 15 bin lira borcu olduğu için soygun girişiminde bulunduğunu itiraf eden Yıldırım, \'yağma\' suçundan tutuklandı. Olay, Cuma günü saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi\'ndeki banka şubesinde meydana geldi. Murat Yıldırım, şapka ve kaşkolla kendisini gizlemeye çalışıp, elinde kurusıkı tabancayla bankaya girdi, ardından da \'Sen benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın?\' diyerek güvenlik görevlisi Murat G.\'nin (23) üzerine yürüdü. Banka çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Yıldırım, çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Murat Yıldırım\'ın üzerinden bir de bıçak çıktı. Yıldırım, basın mensuplarının \'Neden elinizde silahla bankaya girdin? sorusu üzerine, \"Vurmayacaktım, korkutacaktım\" dedi. Emniyete götürülen Murat Yıldırım, sorgulamanın başında kız arkadaşına laf atma meselesi nedeniyle bankaya girdiğini söyledi. Ancak daha sonra suçunu itiraf edip, bankaya soygun yapmak için girdiğini söyledi. Piyasaya 15 bin lira borcu olduğu için böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Yıldırım, ifadesinde \'\'Ne yapacağımı bilemedim. Banka şubesinin önüne gelip bir süre düşündüm. Bir ara girmekten vazgeçtim, ama sonra ne olacaksa olsun deyip içeri girdim. Kötü bir niyetim yoktu. Pişmanım\" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece \'yağma\' suçundan tutuklandı.