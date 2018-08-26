(Görüntülü) Bandırmaspor'a zemin şoku

Tufan DALGIÇBANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmasspor\'un teknik direktörü Hüseyin Yenikan, stat zemininin kötü durumuna işaret ederek, 3 aydır ne bakım var ne de bir şey. Bu saha bu saatten sonra düzelmez, top oynamak imkansız. Sorumlular sorumluluklarını bilsin dedi.

Geçtiğimiz gün uzun bir aradan sonra 17 Eylül Stadı\'nda düzenlenen sezon açılışı karşılamasında Gölcükspor?u konuk eden ve sahadan 1-0 galip ayrılan Bandırmaspor, zeminin azizliğine uğradı. Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Yenikan, sahanın bozuk zemini nedeniyle hem kendisinin hem de futbolcuların adeta şok yaşadığını belirterek, sahanın futbol oynamaya uygun olmadığını söyledi.

?3 AYDIR BAKIM YAPILMAMIŞ?

Sahayı gördüğünde adeta şoka uğradığını anlatan Yenikan, saha zeminin iyileştirilmesi konusunda yetkilileri göreve çağırdı. Yenikan, ?Ben bu sahanın sorumlusu olsam istifa ederim. Adamlar ne pas yapabiliyor ne de başka bir şey. 3 aydır ne bakım var ne de bir şey. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu saha bu saatten sonra düzelmez. Bu sahaya Barcelona?yı getir şampiyon olamaz. Bu sahada top oynamak şu anda imkansız. Bu sahada düşmemeye oynarsın. Yapacak olan ekip gelsin ya da yapamayanlar bizle konuşsunlar. Eksikleri telafi edelim, bir şey yapalım bu saha böyle olmaz. Birilerinin yapamadığı işin ceremesini biz çekmeyelim. Herkesi göreve davet ediyorum. Sorumlular sorumluluklarını bilsin. Biz 3-5 maç kötü gittiğimiz zaman istifa edip gidiyoruz. Bu saha ne olacak Futbol bu sahada oynanıyor. Bu sahayı ya adam gibi yapın, yapamıyorsanız da yapan birisi gelsin deyin ya da biz yapamıyoruz buraya 2 tane adam alın deyin. Kulübün el atması lazım o zaman işiniz ne? diye konuştu.

2 OYUNCU TAKVİYE

2 oyuncu takviyesi yapılma olasılığı olduğunu aktaran Yenikan, ?Şu an takımdan memnunum, bir iki eksiğimiz var. 1 forvet ve bir de orta sahada 10 numara oynayacak oyuncu var ama çok da ihtiyacımız yok. 10 numaraya ihtiyaç duyulan bir oyun oynamıyoruz. 3 büyüklerde oynayan bir isim olursa alacağız dedi.