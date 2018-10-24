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(Görüntülü) Bandırma'da hamsi bolluğu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde denize açılan balıkçı tekneleri, ağlarına takılan tonlarca hamsi ile döndü

24 Ekim 2018 20:17

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde denize açılan balıkçı tekneleri, ağlarına takılan tonlarca hamsi ile döndü. Balıkçılık yapan Emin Gürel, hamsinin kasasının 30-35 liradan satıldığını söyledi. Marmara Denizi\'nde hamsi bolluğu yaşanıyor. Bandırma Körfezi\'ne 15-20 mil uzaklıkta Kapıdağ ve Fener Adası açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına tonlarca hamsi takılırken \'Görenler 2\' isimli tekne 2 bin kasa hamsi ile rıhtıma geldi. Balıkçı Emin Gürel, 1 kasa hamsinin 30-35 liradan satıldığını söyleyerek, \"Hamsi çok bol. Balıklar güzel. İlerleyen günlerde inşallah daha da güzel olacak. Hamsi mevsimi başladı\" dedi. Balıkçı Ali Çakıroğlu da, 2 ay süren palamut sezonunun sonuna geldiklerini söyleyerek, \"Palamut bu sezon boldu, şimdi azaldı ve fiyatı yükseldi. Şimdi hamsi sezonu başladı. Bugün balıkçılar bol hamsi ile döndü\" dedi.

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