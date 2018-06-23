(Görüntülü) Bamya çiftçide 3, tezgahta 15 lira

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de bamya ekimi yapan çiftçiler, tarladan toplayıp 3 TL\'ye sattıkları bamyaların, pazarcı tezgahlarında 12 ile 15 TL arasında ücretlerle satılmasına tepki gösterdi. Ayvalık ilçesine bağlı kırsal mahallelerdeki tütün ekimi yapan çiftçiler, son yıllarda bamyaya yöneldi. Bamya ekimi yapan üreticiler, hasat zamanı ise umduğunu bulamadı. Bamya, tarlada 3 TL\'ye alıcı bulurken, pazar tezgahlarında ise 12 ile 15 TL arasında satılıyor. Çitçiler, bu duruma tepki gösterdi. Ayvalık’a bağlı kırsal Kırcılar Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Mahmut Özmen, önceden tütün ekimi yaptığını, ancak sonrasında daha verimli olması nedeniyle bamya ekimi yapmaya başladığını söyledi. Bölgede birçok çiftçinin bamya ekimine döndüğünü belirten Mahmut Özmen, “Bamya iyi bakılırsa tarla sahibine bol ve devamlı ürün verir. Ancak icarı, mazotu, gübresi, işçisi, sabah saat 06.00\'dan akşama kadar toplaması, meşakkatli bir iş. Biz hasat ettiğimiz ürünü şu an 3 TL’ye veriyoruz. Yakında bu fiyat 1,5 TL’ye kadar da düşebilir. Tezgahlara baktığımızda kilogram fiyatı 12-15 lira arasında değişiyor. Biz masrafımızı çıkarmakta zorlanırken, bu arada dönen fiyat farkları çok ciddi” dedi.