(Görüntülü) Balkondan atıldığı iddia edilen minik Zümra'nın hayati tehlikesi sürüyor

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de zihinsel engelli teyzesi S.E. (18) tarafından yaşadıkları 4’üncü kattaki evin balkonundan atıldığı iddia edilen 2 yaşındaki Zümra Işık’ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.



Olay, Selim Özer Mahallesi Şehit Cevdet Ocak Caddesi\'nde meydana geldi. Bir süre önce eşi Murat Işık\'tan ayrılan Sema E., 2 yaşındaki kızı Zümra ve yüzde 80 zihinsel engelli kız kardeşi S.E. ile aynı evde yaşamaya başladı. Dün akşam saatlerinde Sema E. mutfakta yemek yaparken, kız kardeşi S.E., iddiaya göre yeğeni Zümra\'yı yatağından alarak oturdukları 4\'üncü kattaki evin balkonundan attı. Olayı fark eden komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla minik Zümra, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Zümra Işık, buradaki ilk müdahalenin ardından da Ankara\'ya götürülerek Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi\'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



Olayın ardından S.E., polis tarafından gözaltına alındı. S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Zümra Işık\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.