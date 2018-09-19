(Görüntülü) BALKONDA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

BALKONDA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI





DİYARBAKIR\'da ikamet ettiği evinin balkonunda pompalı tüfekle rastgele ateş ederek korku saçan Abdullah Gezer, polisin iknası sonucu teslim oldu. Merkez Bağlar ilçesindeki Aydın Arslan Bulvarı\'ndaki Seyitoğlu apartmanında 6\'ıncı katında ikamet eden 60 yaşındaki Abdullah Gezer, nedeni öğrenilemeyen bir sebepten ötürü balkona çıkarak pompalı silahla çevreye rastgele ateş etti. Olayın yaşanmasıyla bölgeye çok sayıda polis özel harekat ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra, Gezer\'in teslim olması için çağrı da bulundu. Gezer\'in \'Teslim ol\' çağrısına çevreye rastgele ateş etmesiyle, polis ekipleri Gezer\'in evine operasyon düzenledi. Eve giren polis ekipleri, Gezer ile yaptıkları konuşmanın ardından onu ikna ederek, teslim olmasını sağladı. Yaklaşık 2 saat balkonda kalarak, çevreye rastgele ateş açan Gezer\'in evinde yatalak eşinin de olduğu öğrenildi. Evinde yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarılan Gezer, gözaltına alınarak, ifadesi alınması için emniyete götürüldü.