(Görüntülü) Balıkesirli çiçekçiden 'dolar' tepkisi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, çiçekçi Yunus Göç (68), dolar görselinden yaptırdığı, \'Kaynağı kan ve gözyaşı olan bu para ileri botanikte geçmez\' yazılı pankartı iş yerinin girişine astı. Dolardaki yükselişe tepki gösteren Göç, \"Paramıza sahip çıkmak zorundayız\" dedi.



Burhaniye\'de çiçekçilik yapan Yunus Göç, döviz kurundaki dalgalanmaya tepki için dolar görselinden, üzerinde \'Kaynağı kan ve gözyaşı olan bu para ileri botanikte geçmez\' yazılı pankart yaptırdı. İş yerinin girişine pankartı asan Göç, satışlarda dolar kabul etmediğini belirtti. Türk lirasına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Yunus Göç, \"Benim eski mesleklerimden biri altın ve döviz işidir. Kapalı çarşıda 5- 6 sene yaptım, altın ve döviz işini. Ama hiç bugüne kadar, bu şekilde hızlı bir çıkış spekülasyonu olmadı. Bu çıkış spekülasyonu aşırı bir çıkış oldu. Dolayısıyla toplum olarak buna tepki göstermek, paramıza sahip çıkmak zorundayız. Ben herkesin tepki göstermesini istiyorum. Bu, bizim kendi paramıza sahip çıkma meselesidir. İnsanlar gelip soruyorlar. Bazen espri de yapıyorlar. \'Dolar alıyor musun?\' diye. Ama genelde teşekkür eden insanlar var. Herkesin kendine göre bir şey yapıp, parasına sahip çıkmasını tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

