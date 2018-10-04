(Görüntülü) Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerin önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 7 askerden, Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer\'in (29) Balıkesir\'deki ailesine acı haber ulaştı. Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, bugün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK\'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlama sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer\'in de aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 2 asker ağır yaralandı. ACI HABER BABAEVİNE ULAŞTI Hain saldırıda şehit olan Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer\'in, Balıkesir\'in Bigadiç ilçesi Bademli kırsal mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Bekâr olan şehidin annesi Arife ve babası Tezcan Dinçer ile ailesine acı haberi, yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Aile, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay Dinçer\'i Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da aileye taziyelerini sundu. Şehit ailesinin evine dev Türk bayrağı asıldı.