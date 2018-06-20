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(Görüntülü) Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Er Orhan Faruk Baytekin'in (22) acı haberi, Balıkesir'deki baba ocağına ulaştı

20 Haziran 2018 21:35

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca bölgesinde PKK\'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Er Orhan Faruk Baytekin\'in (22) acı haberi, Balıkesir\'deki baba ocağına ulaştı. Hakkari\'nin Çukurca ilçesi Dolabaren Tepe mevkiinden bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu Piyade Er Orhan Faruk Baytekin şehit oldu. Şehidin Balıkesir\'deki Toygar Mahallesi\'nde oturan ailesi acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Baba Zeki Baytekin taziyeleri kabul ederken, ev ziyaretçi akınına uğradı. Şehit Faruk Baytekin\'in aynı zamanda AK Parti Karesi İlçe Başkanı Mesut Baytekin\'in yeğeni olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Zağanospaşa Camisi\'nde düzenlenecek törenin ardından Balıkesir Şehitliği\'ne defnedilecek.

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