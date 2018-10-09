(Görüntülü) Balıkesir'de Şehit Pilot Nail Erdoğan anısına yaptırılan heykel açıldı

Balıkesir\'de Şehit Pilot Nail Erdoğan anısına yaptırılan heykel açıldı

BALIKESİR\'den 1996 yılında eğitim ve görev uçuşu için havalandıktan sonra Ege\'de düşen ve halen bulunamayan F-16 uçağının pilotu şehit Yüzbaşı Nail Erdoğan\'ın anısını yaşatmak için Büyükşehir Belediyesince yaptırılan anıt heykel törenle açıldı.

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan anısına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından dinlenme ve mesire alanı Avlu Balıkesir?e yapılan anıt heykel, düzenlenen törenle açıldı. Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı Orgeneral Mehmet Özlü, şehit pilotun eşi Fatma Erdoğan ve oğlu Nail Erdoğan\'ın yanı sıra askeri erkan ve davetliler katıldı.

Balıkesir Garnizon Komutanlığı Bando Takımı eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı?nın okunmasıyla başlayan törende Yüzbaşı Ahmet Arpa tarafından, Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan\'ın özgeçmişi ve hava şehitleri anısına şiir okundu.

?TÜRK MİLLETİNİN KALBİNE GÖMÜLDÜ?

Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına konuşan Hava Pilot Yarbay Cihangir Kemal Yüzçelik, şehit pilotun mirasını onurlu bir şekilde taşımaya devam edeceklerini söyledi. Yüzçelik, şöyle konuştu

?Nail Erdoğan Türk bayrağını hür semalarda dolandırmak için ettiği yeminin gereğini yapmış ve hayatını bu uğurda feda ederek, Türk milletinin kalbine gömülmüştür. Hüzünlüyüz çünkü kendisi bu kutsal vatanı ve şanlı ay yıldızlı bayrağı bizlere veda ederek aramızdan ayrıldı. Ancak bir o kadar da kıvançlıyız. Çünkü gerektiğinde gözünü kırpmadan ölümün üzerine gidebilen, dünyada bileği bükülemeyen en cesur askerlere, Nail Erdoğanlara sahibiz Nail hocam, biz öğrencileriniz emanetinize gözümüz gibi bakmaya, şanlı sancağı gökyüzünde dalgalandırmaya vatan için akıttığınız kanlarınıza layık olmaya çalışacağımıza ve savunduğunuz değerleri savunma görevi aldığımızda yanınıza gelmek için bir an bile tereddüt etmeyeceğimize ant içeriz

?KAHRAMANLAR VURULUNCA DEĞİL, UNUTULUNCA ÖLÜR?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, şehit pilotun, aradan 22 yıl geçmesine rağmen unutulmadığını söyledi. Şehit pilotun naaşının bulunamadığını belirten Kafaoğlu, ?Milletimizin varlığı için mücadele eden kahraman askerlerimizden biri de, bu toprakların yetiştirdiği kıymetli hava yüzbaşımız Nail Erdoğan?dı. Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan 8 Ekim 1996 tarihinde Ege?de eğitim ve görev uçuşu esnasındayken uçağı düşmüştür. Vatani görevini yapmakta olan Yüzbaşı Nail Erdoğan uçaktan çıkamamış ve şehit olmuştur. Olayın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen maalesef uçağın enkazı ve şehidimizin naaşı bulunamamıştır. Bizler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, vatani değerleri için gözünü kırpmadan canını feda eden, ülkesini kendi şahsi menfaatlerinin üzerinde gören bu denli kıymetli şahsiyetin unutulmaması adına bu topraklarda onun ruhunu yaşatmak için yaptığımız girişimle şehidimizi ölümsüzleştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki, kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölür? diye konuştu.

Bando eşliğinde Hava Harp Okulu Marşı?nın okunması sonrası protokol tarafından heykelin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni sonrası duygularını paylaşan Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan?ın eşi Fatma Erdoğan, ?22 yıl sonra böyle bir girişimde bulunmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Balıkesir Valimize, devrelerine ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Adını bu şekilde inşallah yaşatacağız? dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tören alanından görüntüler

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Bando eşliğinde Hava Harp Okulu Marşı okunması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşması

- Heykelin açılışı

- Şehit Pilot Erdoğan?ın eşinin açıklamaları.

Haber- Kamera Devrim DERİNBALIKESİR, (DHA)

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