(Görüntülü) Balıkesir'de Cumhuriyet coşkusu yaşandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de Cumhuriyet7in kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle, coşkuyla kutlandı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Kuvayi Milliye Meydanı’nda düzenlenen program ile devam etti. Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Zekai Kafaoğlu halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten şiir ve yazılar okundu. Vali Ersin Yazıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyet\'in kurulduğunu belirtti. \'TÜRKİYE EKONOMİK SALDIRILARIN HEDEFİNDE\' Cumhuriyet\'in en büyük emanet olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, çocuklar ve gençlerin Cumhuriyet\'in en büyük güvencesi olduğunu söyledi. Türkiye’ye 15 Temmuz’da boyun eğdiremeyenlerin şimdi ekonomik saldırılarla işgal girişimi başlattıklarını vurgulayan Yazıcı, \"Milletin iradesi ve cesareti sayesinde hainlere geçit vermeyen Türkiye, bu sefer de ekonomik saldırıların hedefinde. Ekonomik uygulamalara halkımızın vereceği desteğin her şeyden önemli olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Milletimizin birliğini, dirliğini bozmak isteyenler hiçbir zaman amaçlarını gerçekleştiremeyecekler. Bir milleti, halkı kaynaştırmanın, birlik-beraberlik içinde tutabilmenin önemi çok büyüktür. 95\'inci yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramımız ise yüce milletimizin, birlik ve dayanışma halinde, en zor koşullarda bile zaferleri tarihimize kaydedebildiğini bize hatırlatmaktadır. Bizler, dünyaya bakışını kin ve nefretle değil her zaman dayanışma ve kardeşlik temelinde şekillendiren bir milletin temsilcileriyiz\" dedi. \'VATANIMIZI KENDİNİ 1 DOLARA SATNLARA BIRAKMAYACAĞIZ\' Türk milletine terör karşısında kimsenin diz çöktüremeyeceğini söyleyen Vali Yazıcı, şöyle devam etti: \"Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya, doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülke genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için, gecesini gündüzüne katarak etkin bir mücadele gösteren güvenlik güçlerimiz, ülkemizi bölmeye çalışanlara hak ettikleri dersi her zaman vermiştir ve bundan sonra da verecektir. Milletimizin sarsılmaz vatan sevgisi, güvenlik güçlerimizin sahip olduğu yüksek ruh ve şuur, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve bütünlüğümüze yönelen tehditleri bertaraf edecektir. Binlerce Şehidimizin kanı ile sulanmış bu güzel vatanımızı, bu aşağılık hainlere, kendini bir dolara satan gafillere bırakmayacağız.\" Vali Yazıcı’nın konuşması ardından Balıkesir Üniversitesi Halkoyunları Grubu bir gösteri sundu. Balıkesir Garnizon Komutanlığı Bando Takımı eşliğinde geçit töreni düzenlendi. Törenler çeşitli okulların öğrencileri, askeri öğrenciler, sporcular ve gazilerin kortej yürüyüşü ardından sona erdi. Törenlere AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın, Fikret Şahin, bürokratlar ve askerler ile vatandaşlar katıldı.