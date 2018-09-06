T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Balıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı cami minaresini yıktı

Muzaffer KARAKOYUN/KEPSUT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan ve 4 dakika süren dolu yağışında, caminin minaresi yıkılırken, araçlar ve tarlalar zarar gördü

06 Eylül 2018 01:56

Muzaffer KARAKOYUN/KEPSUT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan ve 4 dakika süren dolu yağışında, caminin minaresi yıkılırken, araçlar ve tarlalar zarar gördü.

Kepsut’ta akşam saat 19.00 sıralarında etkili olan dolu yağışı ilçede maddi hasara yol açtı. Dolu yağışı nedeniyle can kaybı yaşanmazken, ilçe merkezinde bulunan Çınarlatı Camii’nin minaresi yıkıldı. Dolu yağışı nedeniyle ilçedeki bazı araçların camları kırıldı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinde bulunan asırlık çınar ağaçlarının dalları koparken, bazı kırsal mahallelerde tarlalardaki ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi.

Kepsut ilçe kaymakamlığı, dolu yağışı nedeniyle oluşan zararın tespiti için çalışmalara başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muzaffer KARAKOYUNKEPSUT Balıkesir DHA BALIKESİRin Kepsut ilçesindeKepsutta akşamDoluCamiininYağışKepsut
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24