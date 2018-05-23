(Görüntülü) Balık ölümleri balıkçıları da kızdırdı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın Söke ve Didim ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri\'nde, balıkların henüz belirlenemeyen bir nedenle zehirlenerek ölmelerine, bölgede balıkçılık yaparak geçimini sağlayanlar da tepki gösterdi. Ölü balıkları yiyen martıların da öldüğü belirtildi. Balat Mahallesi yakınlarında, Büyük Menderes Nehri\'nde dün (salı) başlayan toplu balık ölümleri Aydın\'da büyük yankı uyandırırken, o bölgede balıkçılık yapanlar da bu durumdan olumsuz etkilendi. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin topladığı numuneler incelemeye alınırken, henüz balıkların neden öldüğü netleşmedi. Bazıları balık ölümlerinin zira ilaçlardan, bazıları ise fabrika atıklarından kaynaklandığını düşünüyor. Balat Mahallesi\'nde yaşayan 31 yaşındaki Erkan Çiçek, balık ölümlerinin en çok bölgede balıkçılık yapanları olumsuz etkilediğini belirterek, \"Kendim de balıkçıyım. Orman görevlileri, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, geceleri nehirde avlanan balıkçıları yakalandıkları zaman hem malzemelerini alıyorlar hem de 2-3 bin TL para cezası yazıyorlar. O ekipler, şimdi neredeler Bu balıkları zehirleyen fabrikalara neden müdahale etmiyorlar Doğduğumuzdan beri balıkçıyız. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz ama kaçak kazanıyoruz. Gece 2-3 gibi buraya balık tutmaya geliyoruz. Balat Mahallesi\'ndeki yaklaşık 1500 kişi buradan balık tutarak geçimini sağlıyor\" diyerek tepkisini dile getirdi.