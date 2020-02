(Görüntülü) Balık fiyatlarında artış yok

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'i etkisi altına alan olumsuz hava şartlarına rağmen, denizden sofralara zorlu bir yolculuk yapan balığın kilogram fiyatında artış yaşanmadı. Hamsi ve sardalyanın kilosu 8-10 TL\'ye satılırken, 15 ila 30 TL ödeyen bir kişi 1 kilogram barbunya veya çipura alabiliyor. Mersin başta olmak üzere Adana ve Antalya gibi Akdeniz illerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçılar son 2 haftadır etkili olan sağanak yağış ve zaman zaman saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtına nedeni ile denize açılıp avlanma imkanı bulamadı. Bu olumsuzluğa rağmen tezgahlardaki balık fiyatlarının sabit kalması yüzleri güldürdü. Hava durumuna bağlı olarak balık fiyatlarını değerlendiren Mersin Balıkçılar Derneği Başkanvekili Adnan Polat, \"Fırtınalı havalarda balıkçıların denize çıkma imkanı olmuyor. Fırtınalarda balık çıkma oranı düşüyor. Soğuk havaların gelmesiyle balıklar da derinlere kaçıyor. Balık fiyatları eskisi gibi, herhangi bir artış yok. Yılbaşının da gelmesi itibari ile fiyatlarımızı sabit tuttuk. \'Fiyatlar yükselecek\' denilse de balık fiyatları çok uygun. Yılbaşını bekliyoruz\" dedi. HER BÜTÇEYE BALIK Balığın doğallığını yitirmeyen tek besin kaynağı olduğuna dikkat çeken Polat, \"Bu nedenle deniz mahsullerinin diğer gıdalardan ayrı tutulması gerekiyor. Şu an 10 TL\'ye hamsi, sardalya satıyoruz. Barbunya 15- 20- 25 TL arasında gidiyor. Çipuralar 25- 30 TL arasında satılıyor. Kalamar, karides her çeşit deniz ürünü mevcut. Halkımız bol bol balık tüketsin. En ucuz balık 10 TL. 50 TL\'ye de balık var. Halkımızın bütçesine göre balık çeşitleri mevcut. 4 kişilik bir aile 20 TL\'ye evinde balık pişirebilir, yiyebilir\" dedi.