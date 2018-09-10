(Görüntülü) Bal ve çilek diyarında festival coşkusu

Malik GÖDELİNER-Onur Can BULAT POZANTI, (Adana), (DHA) ADANA\'nın Pozantı İlçesi Karakışlakçı Mahallesi\'nde Geleneksel 9?uncu Bal ve Çilek Festivali yapıldı. Festivale Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Pozantı kaymakamlığına vekaleten Aladağ Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ak Parti İl Başkanı Fikret Yeni, İl Tarım temsilcileri, belediye meclis üyeleri, çevre mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri yanı sıra çok sayıda davetli ve yöre halkı katıldı. Köy meydanında düzenlenen ve renkli sahnelerin yaşandığı festivalde Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay türkü söylerken, en iyi bal ve çilek üretenlere de çeşitli ödüller verildi. MUHTAR TEŞEKKÜR ETTİ Karakışlakçı Mahalle Muhtarı Harun Yetkin, yaptığı açılış konuşmasında emeği geçen, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Yetkin, Değerli konuklar, bal ve çilek diyarı Karakışlakçı\'da bu yıl 9\'uncusunu düzenlediğimiz festivalimize hoş geldiniz. Mahallemizde yaklaşık 45 hanemiz arıcılıkla uğraşmaktadır. 13 bin kovanımızla yılda yaklaşık 135 ton bal üreterek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktayız. Ayrıca 1913 yılında 5 bayan çiftçimizle başladığımız çilek üretiminde de büyük başarı kaydererek, bugün 27 çiftçimizle 280 dönümlük bir arazide organik çilek üretimi yapmaktayız. Adana Büyükşehir Belediyesi her yıl çiftçilerimize çilek fidesi desteği vererek üreticilerimizin ekonomik olarak daha iyi duruma gelmesine yardımcı olmuştur. Üreticilerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü\'ye çok teşekkür ederim dedi. TOROSLAR\'A MODEL Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise yaptığı konuşmada \'kırsalda yerinde kalkınmanın refah toplumunun inşasında büyük önem taşıdığını\' vurguladı. Karakışlaçı\'nın kalkınmada Toroslara rol model olacağını söyleyen Başkan Sözlü, \'Pozantı\'ya verdiğimiz 1 milyon çilek fidesinin 800 bin adedi Karakışlakçı\'da dağıtıldı. Adana Büyükşehir Belediyesinin, Adana çalışanlarının emeği helal hoş olsun, feda olsun. Ama buradaki başarının asıl mimarı Karakışlakçı halkıdır. Özellikle eli öpülesi çalışkan kadınlarıdır. Bu proje daha önce Türkiye\'de başlatılmış olabilir. Kayseri\'de de uçak üretiyorduk ama uçağı şimdi nasıl üretiriz diye çalışıyoruz. Daha önce ki dönemlerde de denenmiş olabilir ama Karakışlakçı\'nın çilek projesinin sahibi, lokomotifi, yeniden dirilticisi Adana Büyükşehir belediyesi ve Karakışlakçı\'nın çalışkan insanlarıdır dedi. Konuşmaların ardından Pozantı Belediye Başkanı Mustafa türkü söyledi, davetlilere de bal ve çilek ikramı yapıldı.