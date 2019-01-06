(Görüntülü) Bal hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde bal hırsızlığı şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı. 3 teneke balı çalınan Hilmi Özkan (54), aynı mahallede oturan şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığını belirtirken, aynı kişinin daha önce de 7 teneke balını çaldığını iddia etti. Kaş\'a bağlı Doğantaş Mahallesi\'nde arıcılık yapan 3 çocuk babası Hilmi Özkan\'ın, 3 ay önce yaklaşık 200 kilo gelen 7 teneke balı ve 2 bidon sıvı gübresi çalındı. Bunun üzerine Hilmi Özkan, eşinin bile haberi olmadan eve 4 güvenlik kamerası taktırdı. 31 Aralık akşamı evin altına hırsızın alacağını düşünerek 3 teneke bal bırakan Hilmi Özkan, kahvehaneye gitti. Döndüğünde balın olmadığını gören Hilmi Özkan, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bal tenekelerini çalanın aynı mahallede oturan A.A. olduğunu gördü. Bunun üzerine Hilmi Özkan jandarmaya haber verdi. Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri A.A.\'yı gözaltına aldı. Savcılığa sevk edilen A.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, çalınan 3 teneke bal ise Hilmi Özkan\'a teslim edildi. \'GİZLİ KAMERAYI HANIMIM DAHİ BİLMİYORDU\' Hilmi Özkan, daha önceki 7 teneke balının çalınmasından da A.A.\'nın sorumlu olduğunu iddia etti. Hilmi Özkan, \"30 teneke balım vardı. Bu arkadaştan huylanıyordum. Geldi, 7 teneke balımı çaldı. 3 ay oldu, gizli kamera taktırdım. Gizli kamerayı hanımım dahi bilmiyordu. Yılbaşı günü saat 21.45\'te geldi, benim 3 teneke daha balımı çalıp, gitti. Ben de karakola bildirdim. Jandarma geldi. Bu arkadaşın olduğunu tespit etti. Jandarma yakaladı, bir gün tutukladı. Ertesi gün savcılığa çıktı. Savcılıkta tutuksuz yargılanmak üzere salıverdiler\" dedi.