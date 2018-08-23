(Görüntülü) Bakanlık görevlisini taciz edeni, linç edilmekten polis kurtardı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, İçişleri Bakanlığı\'nda yapıların güncellenip kayıt altına alınması çalışmalarında görev alan Bahar B. (26), sorumlu olduğu bölgedeki binaların fotoğraflarını çekerken girdiği apartmanda tacize uğradı. Bahar B.\'nin çalışma arkadaşları, genç kadını sarılarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Polis, yoğun güvenlik önlemi altında şüpheliyi binadan çıkardı. Olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı adına yapıların güncellenip kayıt altına alınması çalışmalarında görev alan Bahar B., sorumlu olduğu bölgedeki binaların fotoğrafı çekip sisteme yüklemek için bir apartmana girdi. Bu sırada elinde çimento torbası taşıyan bir kişi, iddiaya göre Bahar B.\'ye sarılarak taciz etti. Ağlayarak apartmandan dışarı çıkan Bahar B., aynı bölgede görev yaptığı arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Gözyaşları içinde kaldırımda oturarak ağlayan Bahar B. ve arkadaşları, polisi arayarak durumu anlattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, şüpheliyi yakalamak için apartmana girdi. Merdiven boşluklarını ve çatıyı didik didik arayan polis, şüpheliyi tadilatında çalıştığı 5\'inci kattaki dairede gözaltına aldı. Bu sırada olay yerine toplanan Bahar B.\'nin arkadaşları, şüpheliyi kendilerine vermelerini istedi. Bunun üzerine polis, evin balkonuna çıkarak öfkeli gruba, \"Siz buradan gitmeden, şüpheliyi çıkaramayız. Kendisini bulduk, dağılın, biz alıp karakola gidelim\" dedi. Kalabalığın tüm uyarılara rağmen dağılmaması üzerine, polis apartman girişini kapattı. Yoğun güvenlik önlemi altında binadan çıkarılan şüpheli, apartmana yanaştırılan polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.