(Görüntülü) Bakanlığın geri dönüşüm projesi KYK'da da başlatılacak

İSTANBUL, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Esenler\'de gerçekleştirilen Geri Dönüşüm–Defter Dağıtım projesi törenine katıldı. Geri dönüşüm projelerinin Türkiye için büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Kasapoğlu, “Spor Bakanlığımıza bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu\'nda da (KYK) projemizi bu yıl başlatacağız” dedi. Esenler Belediyesi tarafından “Çöp Diye Atmadık Esenlere Yeniden Kazandırdık\" sloganıyla Maraşel Fevzi Çakmak İlkokulu\'nda düzenlediği projenin hediye dağıtım töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel anlamda yetişmesi için bakanlığımızın tüm imkânlarını yerel yöneticilerimizin, velilerimizin iş birliğiyle öğrencilerimize sunacağız. Bu katkılarımızı da artıracağız. Gerçekleştirdiğimiz bu geri dönüşüm projesiyle dağıtılan bu defterler gerçekten çok büyük anlam taşıyor. Ülkemizin geleceği, israfın önlenmesi, tasarruf bilincinin artırılması anlamında çok değerli bir proje. Bu projeyi ülkemizin değişik noktalarına, illerine, ilçelerine, mahallelerine kadar yayma yükümlülüğümüz var. Spor Bakanlığımıza bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu\'nda da bu projemizi bu yıl başlatacağız” ifadelerini kullandı. “İNSANOĞLU KENDİ GELECEĞİNİ YOK EDİYOR” \"İnsanoğlu farkına varmadan kendi geleceğini yok ediyor\' diyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise sözlerine şöyle devam etti: \"Bunun önüne geçmek için yapmamız gereken ilk şey doğanın ruhuna dokunmamak, onun kendi özüne bozmamak. Bu yüzden kirlettiğimiz doğayı eskisinden daha temiz hale getirmemiz gerekiyor. Geri dönüşüm çalışmalarını yaparken önceliğimiz bu oldu. Doğanın asıl ruhunu korumak istiyoruz. Bunun içindir ki Esenler’de günlük ortalama 400 ton çöp toplanılıyor. Bunun yüzde 10’unu ayrıştırıyoruz.” SINIFLARI GEZEREK DEFTER DAĞITTILAR Programda, temizlik malzemelerinden yaptıkları özel enstrümanlarını çalarak mini bir konser veren ‘Çöpçüler Korosu’ vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Çöpçüler ve Ölürüm Türkiye’m şarkısına hep bir ağızdan eşlik eden öğrenciler keyifli vakit geçirdi. “Kapakları topla gel, kalmasın artık engel” sloganıyla sürdürülen projede ise toplanan kapaklarla alınan tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bakan Kasapoğlu ve Esenler Belediye Başkanı Göksu kürsü konuşmalarından sonra sınıfları gezerek öğrencilere atıklardan elde edilen defterleri dağıttı. 9 YILDA 4.5 MİLYON DEFTER ELDE EDİLDİ Esenler Belediyesi 2009 yılından bugüne 64 bin 266 ton atık kağıt toplayarak, 959 bin 531 ağacı kesilmekten kurtardı. Geri dönüşüm tesislerinde her gün 25 ton atık ayrıştırdı ve her yıl 500 bin olmak üzere 9 yılda öğrencilere 4.5 milyon defter dağıttı.