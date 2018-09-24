(Görüntülü) Bakanı Turhan, Ağrı'da şehit ailesini ziyaret etti

Servet ARSLAN- Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ağrı gezisinde şehit ailesini ziyaret etip bölgede yapılan çalışmaları inceledi.



Bugün tarifeli uçakla Ağrı\'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ahmed-i Hani Havalimaı\'nda Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve protokol ve partililer tarafından karşıladı. Bakan Turhan beraberindekilerle birlikte ilk olarak yapımı devam eden Tutak-Hamur karayolunda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Turhan buradan, Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç\'ün Akyele Köyü\'ne oturdan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Bakan Turhan ziyaretin ardından Ağrı\'da yapımı devam eden Küpkıran Köprüsü\'ndeki çalışmaları inceledi. bakan Turhan, ardından Valilik ile AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti.



Burada partililere seslenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, konuşmasına dün İstanbul\'da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline değinerek başladı. Hizmet siyaseti yapmak için yola koyulduklarını ifade eden Turhan, insanların ekonomik, sosyal sorunlarını çözecek, her türlü ihtiyaçlarını giderecek hizmetleri yapmak için iktidara talip olduklarını söyledi. Turhan, 17 yıllık AK Parti iktidarının ülkeye ve bölgeye büyük kazanımlar gerçekleştirdiğini belirterek, \"Balkanlar\'a, Kafkaslar\'a, Ortadoğu\'ya, batımıza, doğumuza bakalım. Bu coğrafyada yaşayan ülkelerin ve o ülkelerde yaşayan insanların haline bakın. Biz bundan 15 sene önce nasıldık, ülkemiz bugün nasıl? Bunun bir mukayesesini, serüvenini hayalimizde bir kez daha yaşayalım. Geçmişi unutmayalım. Geldiğimiz durum itibarıyla bizi tatmin eden bir yerde değiliz. Daha çok yapılacak iş var. Daha yapılacak birçok hizmet var\" diye konuştu.