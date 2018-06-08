(Görüntülü) Bakan Yılmaz: Türkiye'nin güçlü yönetim, güçlü parlamentoya ihtiyacı var

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Zor bir dönemden geçiyoruz. Zor dönemde Türkiye\'nin güçlü bir yönetime, güçlü bir parlamentoya ihtiyacı var. İnşallah bunu hep birlikte sağlarsak, Türkiye\'nin yarını bugünden daha aydınlık olacaktır\" dedi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz seçim çalışmaları kapsamında Sivas\'ın Koyulhisar ilçesini ziyaret etti. Bakan Yılmaz\'a AK Parti milletvekili adayları Rüstem Yüce ve Yaşar Sayan eşlik etti. Burada ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Yılmaz, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlere değinerek, geçen yılki referandumda bu seçime karar verildiğini anımsattı. Yılmaz, bu seçimde hükümeti halkın kuracağını belirterek, \"Sabah oy kullanacaksın, akşam sandıklar açıldığı zaman hükümeti kimin kurduğunu bileceksin. Dolayısıyla bu hükümete millet hükümeti diyoruz. Millet bu hakkı, geçen yıl kendisine aldı. Bu seçimde de bu hakkın kullanılmasını yerine getirecek. İki oy kullanacaksınız. Biri cumhurbaşkanlığı için, hükümeti kursun diyeceksiniz. Diğeri milletvekilleri için parlamentoyu, yasama organını oluştursun diyeceksiniz. İnşallah güçlü bir destek ile güçlü bir hükümete ihtiyacımız var. Güçlü milletvekilleriyle güçlü bir parlamentoya ihtiyacımız var\" diye konuştu.



‘TÜRKİYE\'NİN GÜÇLÜ BİR PARLAMENTOYA İHTİYACI VAR’



Hükümet ve parlamentonun güçlü olması durumunda Türkiye\'nin de güçlü olacağını vurgulayan Yılmaz, \"Zor bir dönemden geçiyoruz. Zor dönemde Türkiye\'nin güçlü bir yönetime, güçlü bir parlamentoya ihtiyacı var. İnşallah bunu hep birlikte sağlarsak, Türkiye\'nin yarını bugünden daha aydınlık olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz diyoruz ki 16 yılda, 80 yılda yapılamayan hizmetlerin kat kat fazlasını yaptık. Eğer herkesin elinde bir adalet terazisi varsa 80 yılda yapılanları bir tarafa koysun, bir de AK Parti döneminde yapılanları bir yere koysun, kesinlikle 16 yılda yapılanlar 80 yılda yapılanlardan daha ağır gelir\" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Yılmaz, ilçe meydanında bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Yılmaz, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında Gölova ve Akıncılar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Yılmaz son olarak Suşehri ilçesine giderek burada iftarda vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Bakan Yılmaz, iftar sonrası vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.