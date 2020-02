(Görüntülü) Bakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından biri haline geldi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, \"Türkiye, özellikle son 16 yılda göstermiş olduğu büyük performansla sadece coğrafyamızda değil; dünyanın önemli ilgi alanlarından birisi haline gelmiş durumdadır\" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nebati, Tekirdağ\'da iş insanlarıyla otelde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Nebati, 16 yılda Türkiye\'nin büyük değişim gösterdiğini belirterek, \"Türkiye, özellikle son 16 yılda göstermiş olduğu büyük performansla sadece coğrafyamızda değil; dünyanın önemli ilgi alanlarından birisi haline gelmiş durumdadır. Adeta sessiz devrim şeklinde gerçekleştirilmiş olan bu diriliş, Türkiye\'yi sadece vatandaşlarını mutlu eden bir konumda değil; aynı zamanda bölgesinin ve dünyanın önemli ülkelerinden birisi olmasına sebep oldu. Türkiye gerçekten önemli bir ülke, lider bir ülke ve bunu da özellikle sosyoekonomik alanda gerçekleştirdiği, kültürel anlamda gerçekleştirdiği ve hemen hepimizin her an karşılaştığı alanlarda tasarladığı ve gerçekleştirdiği değişimle,hak edecek bir noktaya geldi\" diye konuştu. \'DEĞİŞİMİ HİSSETMEMİZ LAZIM\' Türkiye\'nin zenginleştiğini dile getiren Nebati, \"Bugün Türkiye, erkeğiyle kadınıyla genciyle iş adamıyla çalışanıyla çiftçisiyle bir şeyin farkında. 2000 yılı öncesindeki yaşam kalitesiyle bugünkü yaşam kalitesi değişti. Hiç kimse şunu iddia edemez; \'2000 yılı öncesinde giydiği elbiseyle kullandığı malzemeyle iletişimde kullandığı bilişim teknolojisiyle bindiği arabayla gezdiği uçakla hızlı trenle bir fark yok\' diyemez. Herkes şunun farkında; soframıza çok daha çeşitli yiyecekler geldi. Dolaplarımızdaki yiyeceklerin kalitesi arttı. Gittiğimiz hastanelerdeki yatakların kalitesi değişti. Okullarımızda fiziksel koşullar değişti. Yollarımız bölünmüş yol haline geldi ve biz daha 2000 yılı öncesinde sağlıkta, yurt dışından gelen vatandaşlarımız burada kaza geçirdiğinde \'Bunlara sahip çıkan bir ülke varmış, alıp, götürüyormuş\' denilen noktadan şimdi kendi hastalarımızın ambulanslarla paletli ambulanslarla jet uçaklarla taşındığı bir konuma geldik. Bugün geldiğimiz Türkiye\'yi düşünmemiz, idrak etmemiz ve değişimi hissetmemiz lazım. Dile getirmekten de çekinmememiz lazım. Türkiye zenginleşiyor, Türkiye büyüyor\" dedi. \'EKONOMİ ÇÖKERTİLMEK İSTENDİ\' Türkiye\'ye ekonomik operasyonlar yapıldığını kaydeden Nebati, \"En son olarak biliyorsunuz, 10 Ağustos\'ta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak\'ın sunumlarını yaptığı anda atılan tweet\'lerle ekonomi bu defa finansal yönden çökertilmek istendi; bankalar hedef alındı. Türkiye yine bir operasyona muhatap kaldı; ama gene unuttular bu operasyonu yapanlar. Bu millet devletine, vatanına, bayrağına sahip çıkma konusunda hükümetin ortaya koymuş olduğu performansı da gözeterek, birlikte hareket etme becerisini çok iyi ortaya koyuyor. Daha o günlerde \'Dolar şuraya gelecek, dolar öyle bir noktaya gelecek ki gidin paralarınızı çekin, bankalarda para bırakmayın\' diyenler 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde sus pus halinde. Enflasyon eylül ayında beklentilerimizin çok çok üzerinde, 6\'nın üzerinde bir rakamla karşımıza çıktığı zaman yaygaralar bayağı çoğalmıştı, hatırlayın. Şimdi enflasyon eksi, döviz fiyatları geldiği beklentileri bırakın, geldiği noktanın şu anda yüzde 25 altında\" diye konuştu. \'HER OPERASYON BİZİ PALAZLANDIRDI\' Yeni yıla büyük umutla girileceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nebati, \"Beyaz eşyada ÖTV\'yi sıfırladık. Otomobil satışlarında artışı sağlamak için ÖTV\'yi indirdik. Mobilyada KDV\'yi yüzde 18\'den yüzde 8\'e düşürdük. Finansal alanda bankalarla ilgili her türlü işlemler yapıldı. Supap işlemlerinden her türlü adımlar atıldı. Bugün geldiğimiz noktada stabil bir döviz, eksiye düşen bir enflasyon ve tarihin en çok rakamı yakaladığı cari fazlasının olduğu bir dönemdeyiz. Cari fazlamız var ve kasım ve aralık aylarının sonuçları açıklandığı zaman çok daha iyi bir netice alacağımızdan, yeni yıla çok büyük bir umutla gireceğimizden emin olabilirsiniz. Çünkü her operasyon aslında bizi palazlandırdı. Bir vücut bir mikropla karşılaştığında bunu kendi olanakları ile atlatıyorsa bu vücut çok güçlüdür\" dedi.