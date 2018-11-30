(Görüntülü) Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Siirt'te

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte temaslarda bulunmak üzere Siirt’e geldi.



Dün Şırnak\'ta incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutan Vekili ve Yüskekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, karayolu ile bugün Siirt\'e geldi. Bakan Yardımcısı Ersoy, Orgeneral Çetin ve Siirt Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı ile birlikte Siirt Valiliği\'ni ziyaret etti. Vali Ali Fuat Atik\'i makamında ziyaret eden heyet adına kısa bir konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, \"Buraya gelerek, buradaki birliklerimizi ve valimizi ziyaret ettik. Kendilerinin faaliyetlerini inceledik ve sohbet ettik. Bir dizi incelemeden sonra ilimizden ayrılacağız\" dedi.



Vali Ali Fuat Atik’i, makamında ziyaret eden heyet, kısa süren görüşmenin ardından Siirt İl Jandarma Komutanlığı\'na geçti.

