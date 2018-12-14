(Görüntülü) Bakan Varank: Türkiye ekonomisi emin adımlarla yoluna devam edecek (2) - Yeniden

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, \"Türkiye ekonomisi güçlenip, emin adımlarla yoluna devam edecek. Kasım ayı ekonomik güven endeksi, ekonomideki beklentilerin olumluya evrildiğini göstermeye başladı. 3 aydır düşme eğiliminde olan endeks, kasım ayında yüzde 9,1\'lik artış kaydetti. Reel kesim güven endeksindeki artış, toparlanmada en önemli rolü üstlendi. Bunun, önümüzdeki dönemde de daha da güçlenerek devam etmesini arzu ediyoruz\" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunup, inceleme ve toplantı programlarına katılmak üzere Samsun\'a geldi. Bakan Varank, ilk olarak Samsun Lojistik Merkezi\'ne giderek, burada incelemelerde bulundu. Tesisin kapasitesi ve durumu hakkında bilgi alan Varank, ardından Tersane Alanı ile Samsun Metal ve Metroloji Test ve Kalibrasyon Merkezi\'nde incelemelerde bulundu. Tesisleri gezen Bakan Varank, daha sonra Samsun Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki cerrahi el aletleri üretilen fabrikaya gitti. Fabrikayı gezen Bakan Varank, üretimle ilgili bilgi aldı. Bakan Varank\'a, ziyaretleri sırasında Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.



Bakan Varank, daha sonra Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu\'nca (OSBÜK) düzenlenen Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı\'na katıldı. Toplantıda, Karadeniz Bölgesi\'nin 18 kentindeki 56 Organize Sanayi Bölgesi\'nin yöneticileri yer aldı. Bakan Varank\'ın yanı sıra toplantıya Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları da katıldı.



\'SONUÇ ODAKLI ADIMLAR ATMAK TEMEL ÖNCELİĞİMİZ\'



Toplantının açılış bölümünde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, istişareyle çözülemeyecek sorun olmadığını belirterek, \"Bizlere iletilen problemleri çok genel olarak 3 başlıkta sınıflandırmamız mümkün. Finansa erişimdeki sıkıntılar, enerji problemleri ve ara eleman bulma konusundaki güçlükler; bunların hepsi için ilk günden itibaren harekete geçtik, somut adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Finans konusunda teminat mektupları, banka kredisine alternatif yollar geliştirilmesi, KOSGEB destekleri ve kalkınma bankasının yeniden yapılandırılması alanlarında çalışmalar devam ediyor. Hafta başında OSBÜK yönetimi ile beraber Sayın Enerji Bakanı\'mızla bir toplantı gerçekleştirdik. Enerji maliyetleri konusunda neler yapabileceğimizi birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tam da yeni dönemin ve yeni sistemin ruhunu yansıtacak şekilde hızlı ve sonuç odaklı adımları atmak bizim en temel önceliğimiz\" dedi.



\'BÜYÜME VE İSTİHDAM İÇİN YATIRIM ŞART\'



Yatırım ve üretim vurgusu yapan Bakan Varank, \"Türkiye ekonomisi sizlerin de desteğiyle güçlenip, emin adımlarla yoluna devam edecek. Kasım ayı ekonomik güven endeksi ekonomideki beklentilerin olumluya evrildiğini göstermeye başladı. 3 aydır düşme eğiliminde olan endeks, kasım ayında yüzde 9,1\'lik artış kaydetti. Reel kesim güven endeksindeki artış toparlanmada en önemli rolü üstlendi. Bunun önümüzdeki dönemde de daha da güçlenerek devam etmesini arzu ediyoruz. Mevcut yatırım kapasitelerinin etkin bir şekilde kullanımı ve yeni yatırımların artması çok mühim. Büyüme ve istihdam için yatırım şart. Bu noktada biz sanayici üzerindeki ilave yükleri azaltmaya ve yatırımları teşvik etmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Sizlerin de tüm enerjinizi yatırıma ve üretime odaklamanız gerekiyor\" diye konuştu.



\'AR-GE\'YE YATIRIM YAPMAMIZ LAZIM\'



Karadeniz Bölgesi ile ilgili çeşitli rakamları açıklayan Varank, \"11 ayda 3,5 milyar dolarlık bir ihracat hacmi Karadeniz Bölgesi\'nden yapıldı. İlk 3 sırada Trabzon, Samsun ve Zonguldak yer alıyor. Yüksek katma değerli üretimde yol alabilmek için iyi işleyen bir Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemine sahip olmamız gerekiyor. Bu bilinçle Karadeniz Bölgesi\'nde faaliyet gösteren 18 Ar-Ge merkezini destekledik. Fakat bu sayının çok küçük olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm Karadeniz Bölgesi\'nde 18 Ar-Ge merkezi demek, buradaki firmalarımızın Ar-Ge\'ye yeterince önem vermediğini gösteriyor demek. Bizim mutlaka Ar-Ge\'ye bölgede yatırım yapmamız, Ar-Ge\'den gelecek katma değeri ürünlerimize yansıtmamız lazım\" dedi.



Karadeniz Bölgesi\'nde 9 teknopark bulunduğunu kaydeden Bakan Varank, şunları söyledi:



\"3 gün önce ülkemizin ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi\'ni Ankara\'da açtık. Firmalarımız bu merkezde yalın üretim tekniklerini uygulayarak öğrenebilecekler. Bu merkezin sadece Ankara ile sınırlı kalmasını istemiyoruz. OSB\'lerimiz bünyesinde faaliyet gösteren firmaları Ankara\'daki eğitimlere katılmaya teşvik edebilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtmeliyim; Ankara\'daki merkez tek olmayacak, 2020 yılına kadar Türkiye genelinde bu tip merkezlerin sayısını 10\'a çıkarmayı hedefliyoruz.\"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank\'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı sürdürüldü.

