(Görüntülü) Bakan Varank, 'Derman' zırhlısını inceleyip test sürüşü yaptı (2)

\'BELKİ BİRAZ UTANIRLARDI\'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi\'nde (MTOSB) \'Yatırımcılara Yer Tahsisi\' programına katıldı. 3\'üncü bölgede faaliyet gösterecek 21 firmaya 26 parselin tahsis edildiğini belirten Bakan Varank, İnşallah en kısa zamanda da diğer parselleri yatırımcılarla buluşturacağız. Gerek faaliyet kollarının çeşitliliği, gerekse oluşturulacak istihdam kapasitesi, Mersin\'in ekonomik gücüne güç katacak nitelikte dedi.

Konuşmasında CHP\'ye de yüklenen Varank, Geçen hafta bütçe görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulu\'ndaydık. Özellikle ana muhalefet sürekli, \'Türkiye\'de yatırım yapılmıyor, fabrika açılmıyor, özel sektör yatırım yapmıyor\' iddiasında bulundu. Biz cevaplarımızı somut örnekleri ile teker teker verdik. Keşke Meclis kürsüsüne çıkıp, yalan yanlış ifadelerle bizi eleştirenler burada olsaydı da bu töreni izleselerdi, belki biraz utanırlardı.

ÇUKUROVA HAVALİMANI\'NDA ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ise Çukurova Havalimanı\'ndaki çalışmaların yeniden başlayacağını müjdeledi. Elvan, İnşallah nisan ayında Çukurova Bölgesel Havalimanı\'nın altyapısını bitireceğiz ve buraya uçağı indireceğiz. Bunun sözünü veriyorum diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve Elvan, yatırımcı firma temsilcilerine \'Sanayi Parseli Tahsis Belgesi\'ni verdi. Bakan Varank daha sonra kurulan tezgahta tantuni yapıp katılımcılara ikram etti.