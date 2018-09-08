(Görüntülü) Bakan Turhan: Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor

Selçuk BAŞAR-Emre KOLTUK/ARTVİN,(DHA) - ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ülkedeki yatırımlarda yavaşla olduğu yönünde oluşturulmak istenen algının kesinlikle yanlış olduğunu belirtti, aksine ulaşım, eğitim, enerji ve sağlık alanında yatırımların sürdüğü ve sürmeye devam ettiğini belirtti. Bakan Turhan, \"Son zamanlarda \'Yatırımlarda yavaşlama\' olduğu algısı zaman zaman gündeme geliyor. Bunlar kesinlikle doğru değil. Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor, devam edecek\" dedi.



Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Artvin\'de, baraj ve hidroelektrik santral (HES) projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerini helikopterle havadan incelemesinin ardından Artvin\'e geçti. Burada Artvin Valiliği\'ni ziyaret eden Bakan Turhan, hükümet olarak bölgeye yaptıkları yatırımlardan bahsetti, incelemelerde bulunduğı baraj inşaatının ise heyecan verici olduğunu söyledi. Kentte ve bölgeye faydalı hizmetlerde bulunduklarını kaydeden Bakan Turhan, \"Artvin\'e çok faydalı hizmetlere bulunduk. Kente yapılan önemli yatırımlardan olan Yusufeli barajı inşaatında yapılan çalışmaları yerinde gördük, inceledik. Gerçekten heyecan verici. Bu yatırımların inşaatı nedeniyle Artvinimizin coğrafi şartlarında standardı çok düşük olan yollarını da bu vesileyle iyileştirme fırsatı da bulduk. En fazla tünel Artvin\'de var. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Artvin\'imiz bir sınır kenti aynı zamanda bir enerji üssü. Özellikle yapılan bu barajlar dolayısıyla da sadece sahil ilçelerinde değil, barajlarda Artvinlinin ayağına denizi suyu getirmiş oldu. Bu alanlarda su ürünleri de gelişti\" dedi.



\'YATIRIMLAR SÜRECEK\'



Bakan Turhan, ülkedeki yatırımlarda yavaşla olduğu yönünde oluşturulmak istenen algının kesinlikle yanlış olduğunu da vurgulayarak, \"Bizler bu zenginlikleri ekonomimize kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Rüya olan Cankurtaran Tüneli de tamamlandı ve onun bağlantı yollarında da çalışmalarımız sürüyor. Rize-Artvin havalimanımızda çalışmalar sürüyor. Burayı da inşallah bir aksilik olmazsa 2020\'de hizmete açmayı planlıyoruz. Hopa-Borçka yolundaki çalışmaları da yerinde inceleyeceğiz, denetleyeceğiz. Son zamanlarda \'Yatırımlarda yavaşlama\' olduğu algısı zaman zaman gündeme geliyor. Bunlar kesinlikle doğru değil. Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor, devam da edecek. Ulaştırma, enerji, tarım, sağlık ve eğitim gibi pek konuda yatırımlarımız devam edecektir. Buraların tabii güzellikleri var. Bunları Artvinli halkımız için bir gelire, bir kazanca dönüştürmemiz lazım. Bu da turizmdir. Bu bölgede turizm gelişmekte. Alt yapı da ve ulaşımda yatırımlarım oldukça, insanlarımız bu bölgeye daha rahat gelecek. Bilindiği üzere yayları birbirine bağlayan Yeşil Yol projemiz var. Artvin\'de bu proje kapsamında nasibini alacaktır\" diye konuştu.



Ziyaret anısına Artvin Valisi Ömer Doğanay da, Bakan Turhan\'a kentin yer aldığı 3 boyutlu tablo hediye etti.



Valilik ziyareti öncesi halk oyunları gösterisini de izleyen Bakan Turhan ve beraberindekiler, kentte esnaf ziyaretlerinde de bulundu, iş yeri çalışanlarına kolaylıklar diledi.