(Görüntülü) Bakan Turhan: 1915 Çanakkale Köprüsü ile seyahat süresi 6 dakikaya inecek

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de geçen yıl 18 Mart\'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün Asya ve Avrupa yakasındaki şantiyelerinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, \"Bu hizmetin, bu projenin hizmete girmesiyle artık Çanakkale Boğazı\'nın her iki yakasındaki seyahat süresi 6 dakikaya inecek\" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulunmak üzere özel uçakla Çanakkale\'ye geldi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyelerince karşılanan Bakan Cahit Turhan, önce, köprünün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki şantiyesine gitti. Bakan Turhan\'a buradaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Lapseki Hizmet Binası\'nda brifing verildi. Çalışmaları inceleyen Bakan Turhan, ardından Gelibolu ilçesine hareket etti. Gestaş\'a ait gemiyle inşaat çalışmalarının bir bölümünü denizden kontrol eden Bakan Turhan, daha sonra köprünün Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisindeki şantiyesine geçerek yetkililerden bilgi aldı. \'DENİZDE KAZI VE KAZIK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI\' Şantiye incelemelerinin ardından 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı çalışmalarının son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, \"Bugün ülkemizin en önemli, en büyük projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının yapıldığı şantiyede bulunuyoruz. Çalışmaları yerinde izlemek için ekibimizle birlikte burada çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bugün itibarıyla özellikle bu projenin en önemli yapısı olan 1915 Çanakkale Köprüsü\'nde deniz içerisinde yapılmış olan temel iyileştirme amaçlı kazı ve kazık çalışmaları tamamlanmış durumda. Yine bu temeller üzerine yerleştirilecek olan keson imalatlarında da sona yaklaşıldı. Bu yıl sonu itibarıyla kuru havuzda yapılan, inşa edilen keson imalatı ki, bunlar iki adetten oluşuyor, birisi Asya tarafında, diğeri Avrupa tarafındaki köprünün temeline yerleştirilecek ve köprünün ayakları bu temel üzerine inşa edilecek\" dedi. \'SÜRE 6 DAKİKAYA İNECEK\' 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün hizmete girmesiyle iki yaka arasındaki ulaşım süresinin kısalacağını belirten Bakan Turhan, \"Yaklaşık ulaşım süresi normal şartlarda 1 saat, ancak trafiğin yoğun olduğu saatlerde, günlerde bu süre 5 saate kadar çıkıyordu. Bu hizmetin, bu projenin hizmete girmesiyle artık Çanakkale Boğazı\'nın her iki yakasındaki seyahat süresi 6 dakikaya inecek. Avrupa\'dan gelip de Ege Bölgesi\'ne gidecek olan trafik artık deniz araçlarında beklemeden veya İstanbul Boğazı\'nı, Körfez\'i dolaşmadan bu köprü vasıtasıyla çok kısa bir sürede Ege Bölgesi\'ne, Güney Marmara Bölgesi\'ne ulaşmış olacak. Amacımız bu köprüyü 18 Mart 2022 tarihinde tamamlayıp, hizmete açmak\" diye konuştu. \'GARANTİ EDİLEN TRAFİĞE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ\' Projenin \'yap-işlet-devret\' yöntemiyle yapıldığını kaydeden Bakan Turhan, \"İnşaat tamamlanıncaya kadar bu projenin yapımına kamu kaynağı harcanmamış olacak. Tamamlandıktan sonra geçen trafik ile garanti edilen trafik arasındaki fark görevli şirkete verilecek. Bizim buradaki öngörümüz, inşallah açılışından 4-5 yıl sonra tahminlerimiz gerçekleşirse, bu güzergâhta garanti edilen trafiğe ulaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu trafiğe ulaştığımızda bir garanti ödemesi de gerekmiyor\" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan\'a, incelemeler sırasında Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile protokol üyeleri eşlik etti. TEMELİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATMIŞTI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde temeli atılarak, 31 Mart 2017 tarihinde yapımına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale otoyolu, İstanbul\'u Çanakkale\'ye ve sonrasında Kuzey Ege\'ye bağlayacak. Proje ile Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan bulunacak. MARMARA, EGE\'YE OTOYOL AĞIYLA BAĞLANACAK Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu\'nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi\'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi\'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak. DÜNYANIN EN BÜYÜK ORTA AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜSÜ 1915 Çanakkale Köprüsü; 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında \'Dünyanın En Büyük Orta Açıklıklı Asma Köprüsü\' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 770\'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2x3 trafik şeritli olacaktır. Köprü tabliyesinin yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülmekte olup, tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları teşkil edilecek. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında; 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 altgeçit köprüsü, 38 üstgeçit köprüsü, 5 köprü, 43 altgeçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dâhil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Dev projede görev yapan Karayolları Genel Müdürlüğü\'nden 52 personelin yanı sıra; Müşavir Teşkilatı\'nda 92, yüklenici bünyesinde 455\'i mühendis olmak üzere toplam 2 bin 26 personel ile birlikte 132 iş makinesi çalışıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün 18 Mart 2022\'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.