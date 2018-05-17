(Görüntülü )Bakan Soylu: Yıllardır milletimin değil, terör örgütünün bekçiliğini yaptılar

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Van\'da iftar açtı. Soylu yaptığı konuşmada HDP\'li belediyelerin PKK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiğini belirterek, \"Allah için söyleyin bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın belediyelerde yaptıklarının onda birini yapabildiler mi? Aynı parayı gönderdik. Aynı imkanları gönderdik, şu şehirlere tek bir çivi çakmadılar. Belediye binalarını örgütün servis noktaları haline getirdiler. Belediyeleri örgütün erzak ve mühimmat deposu olarak kullandılar.\" dedi. \'MUHARREM İNCE\'NİN DEMİRTAŞ\'I ZİYARETİNİ ELEŞTİRDİ\' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van\'a geldi. İlk olarak AK Parti Van İl Başkanlığı\'nda partililerle bir araya gelen Baka Soylu, CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı, Muharrem İnce\'nin, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret etmesini sert bir dille eleştirdi. Soylu \"Kimin kime sahip çıktığını, nasıl bir süreç ortaya koyduklarını görüyoruz. Biri kalkıyor, \'Külliyeyi başınıza geçireceğiz.\' diyor. \'Orayı biz ele geçireceğiz\' diyor. Bende soruyorum, orayı geçireceksin de Kandil\'deki efendilerini mi oraya koyacaksın? Biz yanlış mı yaptık. Bu ülkede şehitler oldu. Onlar yanlış mı yaptı? Gezilerimiz yanlış mı yaptı? Van\'ın, Siirt\'in çarşılarında huzur var. Yanlış mı yapıldı? Binlerce insan omuzlarında şehit taburlarıyla onurlu yürüdü. Yanlış mı yaptılar? 6-7 Ekim\'de 53 kişinin ölümüne neden olan insanlara CHP sormayacak mı? Senin ne işin vardı da gidip cezaevinde ziyaret ediyorsun Demirtaş\'ı. Ne yaptı Demirtaş cezaevine girdi? Haksız mı, hukuksuz mu? Ne olacak 6-7 Ekim\'deki insanlar. Terör örgütünün korku saldığı insanlar ne olacak? Yasin Börüler ne olacak? CHP\'lilere soruyorum, vicdanınız, içiniz rahatmı? Şehitlerimize, terörle mücadeleye karşı rahat mı? Bu yüzleşmeyi yapmazsanız yarın bu ülkede karşı karşıya kaldığınız hiçbir olayda millet size itibar etmez.\" \'SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'I SEVİYORSUNUZ, TAYYİP ERDOĞAN\'DAN, BİZLERDEN NEFRET EDİYORSUNUZ\' Bakan Soylu, 6-8 Ekim olaylarında PKK terör örgütü ve destekçilerin bölgede korku saldıklarını ve şehirleri yıktıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: \"Mağdur edebiyatı yapılıyor. Diğer siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayları da selam çakıyorlar. Bir yerden aldıkları talimatlarla birlikte. O zaman dönelim 6-7 Ekim olaylarına. Dönelim, insanların rahatlıkla okula gidemediği dönemlere. Buralara öğretmen, doktor gelmeyen dönemlere. Biz mi yaptık bunu? Bazen öyle bir düşünüyorsunuz ki içinizdeki hınç bizi size PKK\'dan daha kötü gösteriyor. Ona sahip çıkıyorsunuz, ama bu ülkenin zenginleşmesi için ben kendimi feda ederim diyen Tayyip Erdoğan\'dan, Selahattin Demirtaş\'tan daha çok nefret ediyorsunuz. Selahattin Demirtaş\'ı seviyorsunuz, Tayyip Erdoğan\'dan, bizlerden nefret ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Bu çocuklar boşuna mı sıkıntı çektiler, şehit oldular? Bu ülkedeki insanlar boşuna mı sıkıntı çekti? Huzur varsa bunu geri döndürme konusunda bir siyasi taahhüdünüz vaadiniz mi var?\" \'BELEDİYELERİ, ÖRGÜTÜN ERZAK VE MÜHİMMAT DEPOSU OLARAK KULLANDILAR\' İçişleri Bakanı Soylu, Ak Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar açtı. Soylu, HDP\'li belediyelerin devletin vatandaşlar için gönderdiği yardımları PKK terör örgütüne aktardığını belirterek, \"Bir muhasebe yapma zamanıdır. Bu seçimin anahtarı sizlerin elindedir. Sizin sesiniz en güçlü sestir. Terör örgütlerinin ve onların borazanlığını yapanlara, sizin evlatlarınıza dağlardaki mağara kovuklarını reva görenlere, evlatlarınızın geleceğini çalanlara müsade etmemenizi sizden istiyoruz. Yıllardır milletimin değil, terör örgütünün bekçiliğini yapanlar, belediyeler ellerindeydi. Allah için söyleyin bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın belediyelerde yaptıklarının onda birini yapamadılar mı? Aynı parayı gönderdik. Aynı imkanları gönderdik şu şehirlere tek bir çivi çakmadılar. Belediye binalarını örgütün servis noktaları haline getirdiler. Belediyeleri, örgütün erzak ve mühimmat deposu olarak kullandılar. Bir tane okul mu yaptılar? Bir tane park mı yaptılar? Gençlerimiz için bir kültür evi, bir spor salonu, bir kütüphane mi yaptılar? Hiç bir şey yapmadılar. Size şunu söylemek istiyorum. Vanlının, Kürt kardeşimin çocuğu, istedikleri kadar çıldırsınlar doktor olacak, mühendis olacak, öğretmen olacak ve bu ülkede kardeşliği ve birliği ortaya koyacak.\" diye konuştu. \'CUDİ\'NİN, AĞRI\'NIN, KATO\'NUN, BUZUL DAĞI\'NIN TEPESİNE ÇIKTIM\' Süleyman Soylu, bakanlığı süresince sürekli Doğu ve Güneydoğu\'da bulunduğunu ve vatandaşlarla içi içe olduğunu söyledi. Bakan Soylu, \"Kardeşlerimiz bize bir şey söyledi. \'Ne olursunuz bizi yalnız bırakmayın\' dedi. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, gece orada olacaksın, gündüz orada olacaksın. Ben Trabzon milletvekiliyim. Benim de yaylam var, benim de dağım var. Milletvekilliği döneminde o dağlara, o yaylara hiç gitmedim. Ama Cudi\'nin, Kato\'nun, Ağrı\'nın, Buzul dağının tepesine çıktım. Ben bir kız evlat babasıyım. Anneler yanımdan o vakar halde geçerken \'Benim kızım yarın ne olacak?\' sorusunu soracaklar diye korkuyorum. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanı olmuşum onun sorusuna cevap verememişim hiç bir şeye yaramaz. Ona güçlü bir şekilde senin kızını terör örgütünün vicdanına bırakmayacağım diyebilecek bir İçişleri Bakanı olmak için dua ettim.\" ifadelerini kullandı.