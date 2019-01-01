T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bakan Soylu, yılbaşını Yüksekova'da askerlerle geçirecek (2)

ZORLU YOLCULUK 3 SAAT SÜRDÜ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi gören askerleri ziyaret ettikten sonra karayolu ile polis ve jandarma özel hareket birliklerinin görev yaptığı Büyükçiftlik Beldesi’nde bulunan 2 bin 97

01 Ocak 2019 12:17

ZORLU YOLCULUK 3 SAAT SÜRDÜ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi gören askerleri ziyaret ettikten sonra karayolu ile polis ve jandarma özel hareket birliklerinin görev yaptığı Büyükçiftlik Beldesi’nde bulunan 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe üs bölgesine geçti. Bakan Soylu ve beraberindekilerin yolculuğu kar ve tipi nedeniyle oldukça zorlu geçti. Karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, konvoydaki bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, karla mücadele ekipleri ve vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Zorlu yolculuğun ardından üs bölgesine ulaşan Bakan Soylu, burada görev yapan asker ve polislerin yeni yılını kutladı. CUMHURBAŞKANI’NDAN TELEFON SÜPRİZİ İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesindeki polis ve askerlere ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu’nun megafonunu açtığı telefondan asker ve polislerin yeni yılını kutlayıp, başarı dileklerinde bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ZORLU YOLCULUKSAAT SÜRDÜ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yüksekova Devlet HastanesindeBüyükçiftlik BeldesindeEvliya TepeBakan SoyluKarlaYoldaZorluCUMHURBAŞKANINDAN TELEFON SÜPRİZİBakanı SoyluCumhurbaşkanı Recep Tayyip
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24