(Görüntülü) Bakan Soylu: Verileri birleştirerek suçlarla mücadelede verimliliği sağladık

Bakan Soylu: Verileri birleştirerek suçlarla mücadelede verimliliği sağladık İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Polis, jandarma ve sahil güvenliğin güçlerini birleştirdik. Dönem dönem bunu MİT ve TSK ile de birleştiriyoruz. Verileri birleştirdik. Aynı veri havuzundan istifade ederek suçlarla mücadelede, verimliliği ve koordinasyonu sağladık\" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Verimlilik Vakfı\'nın, Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi\'nde düzenlediği, \'Verimlilik Teknolojileri Fuarı\'nı gezdi. Stantları dolaşan Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı standında açıklama yaptı. Bakanlığın verimliliği artırmak için geliştirdiği projeler hakkına bilgi veren Soylu, \"Önemli olan; var olan potansiyeli harekete geçirip buradan bir sonuca varabilmek. Polis, jandarma ve sahil güvenliğin güçlerini birleştirdik. Dönem dönem bunu MİT, dönem dönem de Türk Silahlı Kuvvetleri ile birleştiriyoruz. Verileri birleştirdik. Bunlar birbirlerinin verilerini görerek, suçlarla mücadele ediyoruz. Aynı veri havuzundan istifade ederek suçlarla mücadelede, verimliliği ve koordinasyonu sağladık. Örneğin; Hakkari\'de ikiz plakalı bomba yüklü bir araç geçiyorsa jandarmanın orada gördüğünü Edirne\'deki polis de görebiliyor\" diye konuştu. \'ARAÇ TESCİL İŞLERİ NOTERLERDE YAPILACAK\' Bakan Süleyman Soylu, vatandaşların kamuyla ilgili işlerini kolaylaştırmak için uygulamaya koydukları \'Açık Kapı\' uygulaması sayesinde, kimlik, pasaport çıkarma ve benzeri işlerde bürokrasiyi aradan çıkartıp, verimliliği artırdıklarını söyledi. Araç tescil işlerinin de artık anlaşma yaptıkları noterler aracılığıyla yapılacağını anlatan Bakan Soylu, bu sayede vatandaşın ruhsat alırken harcadığı parayı azalttıklarını, emniyetin bu alandaki yükünü azaltarak verimliliği artırdıklarını dile getirdi. Soylu, bunun için de İçişleri Bakanlığı\'nın noterlerle linkleri birbirine bağladıklarını ve yapılan işlemleri karşılıklı olarak görebildiklerini anlattı. Hizmet verdikleri bütün alanlarda vatandaşın memnuniyetini artırmak için \'izleme-değerlendirme\' sistemini hayata geçirdiklerini belirten Soylu, \'Ortak Politika Belgesi\' sayesinde de verimliliği artırarak, suç oranlarında düşüşü sağladıklarını ifade etti. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SESLENDİ Daha sonra kendisini dinleyen üniversite öğrencilerine seslenen Bakan Süleyman Soylu, \"Birincisi çok çalışmak, ikincisi karar almaktan korkmamak, üçüncüsü de takip etmek lazım. Biraz önce söylediğim gibi; izlemek, değerlendirmek ve eğer düzelticilik yapmak gerekiyorsa düzelticilik ortaya koymak lazım. Sizler genç insanlarsınız. Hata yapmaktan korkmayın. Ne kadar doğru adım atmak isteniyorsa, ön hazırlıklarınızı iyi yapın. Çok çalışmak esastır. Çok çalışmak sadece işi doğru yapmak anlamında değil, bir kuralımız daha var. Allah çalışanın yanındadır. Eğer iyi çalışıp, gayret gösterirsek Allah bize o yolda yardımcı olacaktır. Onun için çok çalışmak ve paylaşımcı olmak lazım. Bu da önemli çünkü 21\'inci yüzyıl öyle, \'her şeyi ben yaparım\' çağı değildir\" diye konuştu. \'ÇEKİCİ GÜÇ OLMAK ZORUNDAYIZ\' Konuşmasının sonunda \'Verimlilik Teknolojileri Fuarı\'nın önemine dikkat çeken Bakan Soylu, Türkiye\'nin artık başkalarının yönlendirmesiyle yanlış yapmadığını, eğitim alanında iyi yolda olduğunu belirtti. Soylu, \"Yapmamız gereken, Türkiye\'yi topyekûn kalkındırmak, daha zengin hale getirmektir. 25 bin dolar gelir seviyesine ulaşabilmek ve hatta onu 40-45 bin dolar seviyelerine çıkarmalıyız. Ben gençken, \'Türkiye kişi başı 10 bin dolar gelir seviyesine gelirse dünyaya gösteririz\' derdim. Türkiye şimdi 10 bin dolarları çoktan yaşayan bir ülke haline geldi. Ve dünyanın dönüp baktığı, imrenerek baktığı ülke haline geldi. Bir misyonumuz daha var; Yemen\'i, Suriye\'yi, Sudan\'ı görüyorsunuz. Her yer farklı bir dram. Etrafımızdaki coğrafyada biz çekici güç olmak zorundayız. Onları da yükseltmek, onları da demokrasiyle buluşturmak, onları da zenginleştirmek ve onları da bu coğrafyanın müreffeh yaşayan insanları haline getirmemiz lazım. Böyle bir sorumluluğumuz var\" ifadelerini kullandı.