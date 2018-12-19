(Görüntülü) Bakan Soylu: PKK'lı terörist sayısı tarihinin en düşük seviyesinde (1)

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle ciddi bir şekilde mücadele edildiğini belirterek, \"PKK\'lı terörist sayısı, tarihinin en düşük seviyesinde, DHKP-C ve MKP kırsaldan tamamen silindi, FETÖ\'nün bütün haberleşme ağları, ByLock\'tan ankesörlü telefon sistemlerine kadar hepsi çökertildi\" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara\'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen \'Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı\'na katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, \"Türkiye FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C ile eşzamanlı olarak mücadele etmektedir. Bunlar içinde dışarıdan destek almayan bir tane bile örgüt yoktur. Anlatmaya çalıştığım bütün küresel terör ağlarında, bizim uğraştığımız örgütlerin parçaları vardır. Dünya eğer bu işi bitirmek istiyorsa, ağın sadece bir yerine, Ortadoğu\'ya değil, ağın tamamına bakmalıdır\" dedi. Bakan Soylu, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili şöyle konuştu: \"Tüm kolluk birimlerimizin ortak operasyonlarından, İHA ve SİHA operasyonlarına kadar her kapasiteyi kullanıyoruz. Ve ciddi başarı elde ediyoruz. Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesinde, PKK\'lı terörist sayısı tarihinin en düşük seviyesinde; DHKP-C ve MKP kırsaldan tamamen silindi, FETÖ\'nün bütün haberleşme ağları, ByLock\'tan ankesörlü telefon sistemlerine kadar hepsi çökertildi. Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, bu yıl 347. Kimsenin görmezden gelemeyeceği büyük bir mücadele ve elde edilen ciddi bir başarı vardır. Yöneticisinden sahada operasyon yapan elemanlarımıza, istihbarat birimlerimize kadar bütün arkadaşlarımın bu başarıda büyük payı, alınteri, canı, kanı vardır.\"