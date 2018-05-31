(Görüntülü) Bakan Soylu: Bu teröristleri kurtaramayacaksınız (2)

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim kampanyasını tutuksuz olarak sürdürmesi çağrısında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'na cevap verdi. Soylu, \"Karamollaoğlu bey buradan size söylüyorum, bir yerde sıkıştınız mı soluğu Tayyip Erdoğan\'ın yanında alıyorsunuz. Ömür boyu bu adamı kıskandınız. Kıskancınızdan şu anda yaptığınız, bir şer ittifakının içerisinde olmaktır. Hem CHP ile birliktesiniz hem de öteki taraftan başka bir tablo. Bunu bu millet affetmez. Siz hangi adımı atarsanız atın, bilesiniz ki bu teröristleri kurtaramayacaksınız\" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde geldiği memleketi Trabzon\'un Of ilçesinde yapımı tamamlanan Hükümet Konağı binasının açılış törenine katıldı. İlçede ilgiyle karşılanan Bakan Soylu ve beraberindekiler kurdele keserek Of Hükümet Konağı\'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni sonrası Bakan Soylu ilçe meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Bölgeye ciddi yatırımlar kazandırdıklarını belirten Bakan Soylu, hükümetlerinin Türkiye\'de yaptığı ve yapmayı planladığı yatırım ve projeleri de anlattı. \'KRİTİK BİR SEÇİME GİDİYORUZ\' 24 Haziran seçimlerini hatırlatan ve ülkenin çok önemli ve kritik bir seçime girdiklerini kaydeden Bakan Soylu şöyle konuştu: \"Bizim memleketimiz kritik bir memleket olduğu için attığımız adımlar bizleri hep ilerilere taşımaktadır. Milletin verdiği karar hep bizi daha fazla zenginlik ve özgürlüğe taşımaktadır. Ne kadar o önümüzü kesmeye çalışırlarsa çalışsınlar. Siz onlara gereken cevabı verdiniz. Neler yapmadılar, kardeşleri sağcı-solcu diye birbirlerine düşürmeye çalıştılar. Yapmadıklar kalmadı. Bizi darbelerle terbiye etmeye çalıştılar. Halen daha terbiye etmeye çalışıyorlar. Geçen gün Atatürkçü Düşünce Derneği adı altında, ismi de yakışmayan aslında diyor ki; \'1960 darbesi milletin kurtuluşu olmuştur\' Hemen bir açıklama yaptım dedim ki \'Hemen suç duyurusunda bulunuyoruz, gereğini de yapacağız\' hemen de soruşturma başlatıldı. Ama tweet\'i de hemen silmişler, silmeseydiniz de görseydim. Burası eski Türkiye değil. Burası hukuk devletidir. Burası demokratik bir devlettir. Kimse milletin sevdikleriyle, hatıralarıyla ve inanç duyduklarıyla hiç kimse ama hiç kimse bu şekilde bir değerlendirmeyle ortaya çıkamaz. Çok önemli, kritik bir seçime gidiyoruz. Bunu sade bir seçim olarak düşünenler inanın çok yanılıyorlar. Biz sadece Recep Tayyip Erdoğan\'ı seçmeye gitmiyoruz.\" \'TERÖRLE MÜCADELEMİZİ YARIM BIRAKMAYALIM\' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş\'ın seçim kampanyasını tutuksuz olarak sürdürmesi çağrısında bulunan Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nu da tepki göstererek şöyle dedi: \"İşimizi yarım bırakmayalım. Terörle, PKK ile mücadelemizi yarım bırakalım mı? FETÖ ile o lanet olası FETÖ ile mücadelemizi yarım bırakalım mı? Biz, okyanus ötesinden bize parmak sallayanlara karşı ayakta güçlü durmamızı yarım bırakalım mı? Vakit kendi milli otomobilimizi, uçağımızı yapma vaktidir. Bu ülkede teröre giden paralar orada milletimize hizmete gitti. Ama birileri bundan rahatsız oldu di mi ? Muharrem İnce, Akşener, Karamollaoğlu rahatsız oldu mu? \'Selahattin Demirtaş, içeriden çıksın dışarıda propaganda yapsın\' diyorlar. Şehitlerimize, o teröristlerin kurşun sıktığı bizim evlatlarımıza ne diyeceğiz. Niye hopladınız, birilerinin talimatlarıyla beraber. Yakışıyor mu? Dün akşam HDP eş başkanları \'Sur bizim, çukur bizim, direnişimizdir\' dedi. Karamollaoğlu bey buradan size söylüyorum, bir yerde sıkıştınız mı soluğu Tayyip Erdoğan\'ın yanında alıyorsunuz. Ömür boyu bu adamı kıskandınız. Kıskancınızdan şu anda yaptığınız, bir şer ittifakının içerisinde olmaktır. Hem CHP ile birliktesiniz hem de öteki taraftan başka bir tablo. Bunu bu millet affetmez. Siz hangi adımı atarsanız atın, bilesiniz ki, bu teröristleri kurtaramayacaksınız.\" Bakan Soylu, 24 Haziran seçimlerinde bölgeden rekor oy beklediklerini dile getirerek konuşmasını tamamladı.