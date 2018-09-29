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(Görüntülü) BAKAN SELÇUK YANGIN ÇIKAN HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yangın çıkan Sultangazi Huzurevi'ni ziyaret etti

29 Eylül 2018 01:26

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yangın çıkan Sultangazi Huzurevi\'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Bakan Selçuk, yetkililerden bilgi aldı.

Sultangazi\'de bulunan Sultangazi Huzurevi\'nde bugün yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk akşam saatlerinde buraya gelerek huzurevinde kalanları ziyaret etti. Hasar gören yerleri de inceleyen Bakan Selçuk yetkililerden bilgi aldı.


 

\"86 SAKİNİMİZ İLGİLİ YERLERE NAKİL EDİLDİLER\"

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, \"Bugün acı bir olay yaşadık. Bizim isteğimiz hiç bir huzurevi sakinimizin zarar görmemesi. Çok şükür hiç bir can kaybı yaşamadık. Bütün sakinlerimiz tahliye edildi.Olaydan an be an haberdar olduk. 86 sakinimiz ilgili yerlere nakil edildiler. İnşallah yakın zamanda hasarlar onarılınca tekrar burada misafir edeceğiz. Burada kalanların bazılar ailelerin yanına tahliye edildi. Bazıları ise diğer huzurevlerine nakilleri gerçekleşecek. Hasar onarılınca tekrar burada misafir edilecekler\" dedi.

 

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